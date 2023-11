Amb els primers dies de novembre comença també la col·laboració entre els 12 científics i els 14 polítics. Que s’han compromés a treballar junts durant els pròxims mesos. Per a imaginar un futur energètic més sostenible a la Comunitat Valenciana.

Ells són els protagonistes del programa d’aparellament “Science Meets Regions Comunitat Valenciana 2023” (SMR-València). Liderat per l’Associació Ciència en el Parlament (CeeP) en col·laboració amb la Xarxa d’Universitats Valencianes. Per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID), amb finançament del Joint Research Center (JRC) de la Comissió Europea. L’objectiu és teixir nous llaços entre la ciència i la política. Per a així poder donar resposta als reptes socials amb noves polítiques informades per l’evidència científica.

Aquesta primera cohort d’aparellament ciència-política a la Comunitat Valenciana reuneix 15 homes i 11 dones que treballen en set universitats. Una empresa i un centre d’investigació de la comunitat, i que representen a la ciutadania valenciana a través de càrrecs electes de set ajuntaments i diputats de les tres províncies en Les Corts Valencianes.

Relació de confiança que permeta als científics entendre les obligacions i responsabilitats de l’activitat política

El compromís que assumeixen és conéixer-se i establir una relació de confiança que permeta als científics entendre les obligacions i responsabilitats de l’activitat política. En els diferents nivells de l’administració local i regional. Al seu torn, els polítics podran conéixer de primera mà com funciona la investigació científica. També el potencial de la investigació com a eina indispensable per a l’assessorament de polítiques relacionades amb l’impuls de la transició verda i la sostenibilitat.

Durant les primeres reunions, celebrades en línia durant les últimes dues setmanes. Han sigut molts els científics que han identificat la possibilitat que els responsables polítics puguen prendre decisions millor informades gràcies a l’assessorament científic. També han assenyalat que l’avanç científic mateix pot ser més eficient en la cerca de solucions als desafiaments que enfrontem com a societat.

La política i la ciència, que es caracteritzen per compartir objectius d’innovació i benestar

Els polítics celebren aquesta oportunitat per a trencar barreres entre dues activitats. La política i la ciència, que es caracteritzen per compartir objectius d’innovació i benestar. Encara que sovint ho facen a partir de metodologies i coneixements distants. A més, assenyalen que l’aparellament que proposa el programa SMR-València té un gran valor afegit. La possibilitat de treballar amb científics que viuen i treballen a prop facilita no sols la continuïtat de les sinergies que ara naixe. Sinó també trobar objectius comuns més concrets.

Els 12 aparellaments del SMR-València

Els científics i polítics que participen en aquest programa el fan de manera voluntària i responent a la crida de Ciència en el Parlament a investigadors de les principals universitats públiques i privades, d’empreses i centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, així com a representants polítics en ajuntaments i en les Corts Valencianes.

En total, dos investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló, dues de la Universitat de València, dues de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, una de la Universitat d’Alacant, una de la Universitat Catòlica de València, un de la Universitat Politècnica de València, un de la Universitat CEU Cardenal Herrera, una de l’Institut d’investigació ENGINY (CSIC-UPV) i un altre de l’empresa ProtoQSAR . Són 6 homes i 6 dones experts en aigua, plàstics sostenibles, piles i energies verdes, transport sostenible, arquitectura i reconstrucció urbanística verda, per citar algunes de les temàtiques de les seues investigacions.

En el cas dels polítics, són els alcaldes i alcaldesses dels municipis d’Almussafes, Alzira, Onda, Riba-Roja i Sagunt; quatre regidors i regidores dels municipis de Benidorm, Càlig i Sagunt; i set diputats i diputada, tres per València, tres per Alacant i una per Castelló.

Els detalls dels aparellaments són els següents:

1.- Luis Cabedo, de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), treballarà amb tres persones de l’Ajuntament de Sagunt: el seu alcalde, Darío Moreno, i el regidor d’Universitat, Ciència i Innovació, Toni Iborra, tots dos del PSPV-PSOE, així com la regidora Maria Josep Picó, de Compromís.

2.- Laureano E. Carpio, de l’empresa ProtoQSAR, treballarà amb Isaura Navarro, diputada del grup parlamentari de Compromís per València en Les Corts Valencianes.

3.- Sergio Xiva, també de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), treballarà amb Carmina Ballester, alcaldessa de l’Ajuntament d’Onda i membre del PP.

4.- Esther Moreno, de la Universitat Catòlica de València (UCV), treballarà amb Paula Espinosa, diputada del grup parlamentari de Compromís per València en Les Corts Valencianes.

5.- Herminia Puerto, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), treballarà amb José Forés, diputat del grup parlamentari del PP per Alacant en Les Corts Valencianes.

6.- Jordi Renau, de la Universitat CEU Cardenal Herrera (UCHCEU), treballarà amb Candela Anglés diputada del grup parlamentari del PP per Castelló en Les Corts Valencianes i regidor de l’Ajuntament de Càlig.

7.- Josep Ribes, de la Universitat de València (UV), treballarà amb Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira i membre de Compromís per Alzira.

8.- Esther Roca, també de la Universitat de València (UV), treballarà amb Robert Raga, alcalde de Riba-roja i membre del PSPV-PSOE.

9.- Carolina Senabre, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), treballarà amb Ramón Abad, diputat del grup parlamentari PSPV-PSOE per Alacant en Les Corts Valencianes.

10.- José Ramón Serrano, de la Universitat Politècnica de València (UPV), treballarà amb David Bernardo López, diputat del grup parlamentari PSPV-PSOE per València en Les Corts Valencianes.

11.- Silvia Spairani, de la Universitat d’Alacant (UA), treballarà amb José Ramón González de Zárate, diputat del grup parlamentari del PP per Alacant en Les Corts Valencianes i regidor de l’Ajuntament de Benidorm.

12.- Oksana Udovyk, de l’institut d’investigació ENGINY (CSIC-UPV), treballarà amb Antonio González, alcalde d’Almussafes i membre del PSPV-PSOE.

NOTA: tots els partits polítics amb representació en Les Corts Valencianes van ser convidats a participar en aquest programa.