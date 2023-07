1,2 milions de clavellons protagonitzaran la Batalla de Flors

La vespra del dia 30, al passeig de l’Albereda

El termini d’inscripció per a participar en el sorteig per a ocupar le llotges s’obrirà demà, dijous 20 de juliol

1.200.000 unitats de clavells del camp valencià protagonitzaran, la vespra del dia 30. El últim diumenge de juliol, al passeig de l’Albereda, la tradicional Batalla de Flors. Amb este acte, en el qual desfilaran 40 carrosses, des de les quals es projectaran i intercanviaran amb el públic els esmentats clavellon. Es tancarà un any més la programació de la Gran Fira de València.

El regidor de l’Àrea de Cultura Festiva, Santiago Ballester, ha manifestat hui que este acte, que se celebra a València des de l’any 1891, “valora el treball artesà i les tècniques de cultiu dels floricultors. Capaços de recol·lectar les 1.200.000 unitats de clavells del camp valencià”

Este cultiu es du a terme en finques de 30 fanecades repartides en camps d’Alboraia, Meliana i Alcàsser, entre altres localitats. Perquè la por que una pedregada faça malbé el cultiu motiva la necessitat de triar diversos llocs de producció. Ballester ha recordat que “la prolongada època de floració i la duració dels clavells una vegada tallats són les claus de l’èxit”. Ha destacat que les llavors del clavell se sembren exclusivament per a la Batalla a principis del mes de març i són recollides a la fi de juliol. “Són cinc mesos de cultiu si no hi ha inclemències atmosfèriques que puguen llançar a perdre les 100.000 unitats de plantes”, ha aclarit.

Pel que fa a les carrosses, el regidor ha detallat que enguany desfilaran en estos vehicles, engalanat amb flors. Xiquetes i dones preseleccionades per a formar part de les corts d’honor de les falleres majors de València de 2024. Representants dels diversos sectors fallers i les falleres majors de València de 2023 i 2022. Amb les seues corts d’honor, així com la bellesa del foc, la reina de les festes de Castelló. I com en anys anteriors, també participen com a convidades amb dos carrosses les Falles de l’Horta Sud i representants d’associacions festives del Cap i Casal.

Com mana la tradició, totes estes persones que llançaran flors des de les carrosses rebran unes altres que projectaran qui ocupe les llotges habilitades per al públic al passeig de l’Albereda.

Sorteig de les llotges per al públic





El termini d’inscripció per a participar en el sorteig per a ocupar estos espais s’obrirà demà, dijous 20 de juliol, a les 12.00 hores, i es tancarà a les 24.00 hores del dia 23 de juliol. El sorteig per a poder comprar les llotges se celebrarà, davant notari, el dia 24 de juliol, a les 10.30 hores, a la sala de premsa de l’Ajuntament de València.



El resultat es publicarà en la web www.batalladeflors.com les persones agraciades rebran una notificació en l’adreça de correu electrònic proporcionada en el moment de la inscripció, acompanyada d’un codi d’accés amb el qual podran efectuar la compra. Així mateix, s’establirà una llista de reserva, que també podrà ser consultada a través de la citada web.



La compra de les llotges es podrà efectuar dones de les 12.00 hores del dia 25 de juliol fins a les 24.00 hores del dia 27 de juliol. En cas que alguna de les persones amb dret a compra desistisca d’adquirir-les, s’avisarà per ordre a les persones que formen part de la llista de reserva, que podran exercir l’opció de compra fins a les 10.00 hores del dissabte 29 de juliol.



D’altra banda i en el marc d’aquesta festa, la vespra de la Batalla de Flores se celebrarà a la Ciutat Fallera la Nit de la Punxà, durant la qual els mestres carrossers acaben de punxar la flor en les carrosses que desfilen l’endemà. I dilluns que ve, 24 de setembre, Mercaflor de Mercavalencia, que com en anys anteriors col·laborarà al costat de l’Associació de Venedors de Mercaflor en el concurs de carrosses adornades per a la Batalla de Flors, exposarà dues d’estes carrosses.