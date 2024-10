140 alumnes d’Alzira inicien esta setmana el curs d’Unisocietat

El programa de formació fruit de la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira i la Universitat de València oferix formació continuada i conferències.

Esta setmana s’ha inaugurat el programa UNISOCIETAT 2024-2025 al centre de formació de persones adultes Enric Valor amb la presència de la regidora d’Educació, Virtuts Piera i del coordinador d’UNISOCIETAT en Alzira Adrian Ferrandis.

Enguany s’han matriculat uns 140 alumnes, persones majors de 30 anys a esta iniciativa fruit de la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, coordinada per la Regidoria d’Educació i Infància i la Universitat de València va nàixer ara fa 9 anys.

Universitat i Societat a Alzira sorgix del ferm compromís de l’Ajuntament d’Alzira per la formació al llarg de la vida, amb el suport de la Universitat de València. Universitat i Societat va dirigida especialment a l’alumnat del municipi i el seu entorn i està destinat a les persones de 30 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació per la cultura.

S’implantà a Alzira a través d’un itinerari multidisciplinari de 360 hores, distribuïdes en tres cursos acadèmics de 120 hores cadascun. Este programa a Alzira presenta diversos continguts distribuïts entre:

Les assignatures troncals del curs 2024/2025. Són quatre per curs, amb 24 hores cadascuna, que oferixen una introducció bàsica a diverses matèries.

Dimecres Matí Plus I: Geografia per a un Món Globalitzat, Història de la Música, Història del Cinema, Nutrició i Alimentació Saludable.

Geografia per a un Món Globalitzat, Història de la Música, Història del Cinema, Nutrició i Alimentació Saludable. Dijous Matí Plus II: Teoria de la Literatura i Creativitat, Geografia per a un Món Globalitzat, Salut i Hàbits Saludables, Història del Cinema.

D’altra banda, Unisocietat aporta un cicle mensual de conferències, impartides per professorat de la Universitat de València que inclou una oferta variada de temes d’interés general. En este cas, l’assistència a les conferències està oberta al públic en general, prèvia inscripció.