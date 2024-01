El 17 de gener de l’any 2024 es compleix el 772 aniversari de l’atorgament de la Carta Pobla de L’Alcúdia

El 17 de gener de l’any 2024 es complirà el 772 aniversari de l’atorgament de la Carta Pobla de L’Alcúdia. El document amb què els alcudiencs varen nàixer com a poble, tal com avui el coneixem, incorporant-se a la societat cristiana occidental. Amb tot, és cert que L’Alcúdia ja feia més d’un mil·leni que hi existia.

La seua excel·lent situació geogràfica va condicionar que aquelles terres foren ocupades pels íbers, els romans i els musulmans. Però és a partir del 17 de gener de 1252 quan hi existeix una continuïtat secular de poblament a aquella vila. Per tant, els alcudiencs del segle XXI som els successors d’aquells primers pobladors cristians. Que vingueren a establir-se a l’antiga alqueria sarraïna conquerida per les tropes de Jaume I.

Al segle XIII, els regnes cristians, davant la debilitat que mostraven els musulmans, aprofitaren l’oportunitat per a conquerir-los. El monarca Jaume I va aconseguir del papa Gregori IX diverses butlles. Per les quals es concedien les mateixes indulgències als que anaren a la conquesta de València que les rebudes pels que anaven a alliberar Jerusalem. A aquella creuada acudí Pere de Montagut. Jaume I va premiar els serveis prestats a la Corona per aquest cavaller lliurant-li les poblacions i alqueries, una d’elles L’Alcúdia.

Els protagonistes, d’una primera etapa de repoblació, foren el poble musulmà i les forces cristianes vencedores. En aquesta etapa es va seguir una política de tolerància respecte de l’Islam, en part per mantenir en explotació les terres conquerides. Una gran part de la població musulmana va acceptar la rendició. El que va permetre la seua permanència i la conservació de les seues cases i terres. Durant aquest temps L’Alcúdia va romandre poblada de musulmans, els quals havien pactat amb Pere de Montagut quedar-s’hi.

La rebel·lió musulmana encapçalada per Al-Azraq va forçar un canvi fonamental en l’organització del poblament. La derrota d’aquesta sublevació, el 1248, va tindre un efecte decisiu en la zona d’Alzira. Des d’abril de 1248 es va produir un èxode incessant de la població musulmana, fet que va afavorir el moviment repoblador. Pere de Montagut va tindre d’empendre la tasca de fer arribar pobladors cristians, oferint-los unes condicions favorables perquè s’hi establiren; condicions que es plasmarien en la Carta Pobla.

Amb la Carta Pobla, Pere de Montagut va establir que les terres de l’Alcúdia es lliurarien a 54 repobladors procedents de les distintes parts de la Corona d’Aragó, amb el propòsit de construir una societat nova. Aquell document regulava les condicions de possessió de la terra, els impostos i el marc jurídic de la comunitat.