18.000 dones de València han necessitat una ordre de protecció en els últims 20 anys

En estos moments, més de 1.200 dones tenen una ordre de protecció contra els seus agressors. Açò és possible pel treball que porta a terme la Policia Local de València i el Cos Nacional de Policia. Però, a este nombre de dones que precisen d’esta mesura de protecció hi ha altres on la seua integritat física corre un gran perill, i les seues ordres estan gestionades per la Unitat d’Atenció a la Família i Dona (UFAM).

En els últims 20 anys, 18.000 dones han necessitat una ordre de protecció en algun moment. El màxim responsable de la protecció ciutadana a València, Aarón Cano, ha fet balanç del treball que porta a terme el grup GAMA. Una unitat especialitzada que depèn de la Policia Local i que té per objectiu previndre i evitar la violència contra les dones.