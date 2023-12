La Policia Local desallotjarà la plaça a les 20:30 hores i establirà cinc únics punts d’accés

També hi ha previstos dos itineraris d’evacuació sanitària

La Policia Local de València ha preparat un dispositiu policial per a les campanades de la Nit de Cap d’Any. En el qual participaran 168 policies. A més dels 66 agents del servici ordinari, s’ha creat un operatiu extraordinari composat per 102 agents addicionals. Que seran els encarregats de garantir la seguretat i controlar l’accés a la plaça de l’Ajuntament. A més, 10 agents més prepararan la plaça i els carrers adjacents per a la realització de l’esdevenimen. Altres 12 agents se n’ocuparan de les campanades infantils, que se celebraran hui, el dia de Nit de cap d’any a les 12 del migdia.

Està previst que els agents desallotgen la plaça a partir de les 20.30 hores i a les 22 hores es regularà l’accés al recinte. Els agents realitzaran un filtre de seguretat dels assistents per a evitar que s’introduïsquen objectes perillosos. Per garantir d’esta manera la seguretat en la zona festiva. L’entrada a la plaça es realitzarà de manera controlada per cinc punts: Marqués de Sotelo, Barques, Maria Cristina, Correus i Roger de Lloria.

Instal·lació d’un punt violeta del grup GAMA de la Policia Local

A més, s’instal·larà un punt violeta del grup GAMA de la Policia Local en la confluència de l’avinguda del Marqués de Sotelo amb el carrer de Xàtiva. En este punt s’oferix informació i assistència per a la prevenció i l’atenció davant possibles casos d’assetjament, abús o agressió. També es disposa d’un vehicle de suport per a atendre possibles actuacions. El dispositiu treballarà en coordinació amb altres agents captadors com els taxistes. Les associacions de discoteques i les federacions d’hostalers. Amb els quals s’ha establit un protocol d’actuació en cas de tindre informació d’algun fet que puga requerir l’actuació policial.

També s’han previst dos itineraris d’evacuació sanitària. Un al carrer de la Sang i un altre a Pintor Sorolla, que tenen eixida directa als diferents hospitals de la ciutat.

En el dispositiu de seguretat per a esta nit participarà, a més de la Policia Local, personal de Bombers i Protecció Civil. Treballadors municipals dels Servicis Centrals Tècnics. Així com una ambulància UVI medicalitzada i altres dos de Suport Vital Bàsic (SVB), a més de quatre postes sanitàries. A més, es treballarà en coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat autonòmics i estatals.

Per la seua banda, el departament de Bombers ha previst una dotació de 68 persones. Que estarà disponible durant la Nit de Cap d’Any. Que atendrà els esdeveniments previstos tant a la plaça de l’Ajuntament com a l’antic llit del Túria. Els bombers disposaran també de diversos vehicles autobomba. A més d’un vehicle d’autoescala per a la protecció especial de la terrassa de l’edifici consistorial, des d’on està previst que es dispare un dels castell de focs artificials.

L’Ajuntament de València recomana al públic que assistisca als diversos actes que utilitze el transport públic, evite l’ús del vehicle privat i les aglomeracions i no puge als elements del mobiliari urbà com fanals o marquesines.