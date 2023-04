1a coronació de la Casa d’Andalusia Algemesí

L’Associació Cultural Casa Andalusia d’Algemesí coronarà a les seues Reines infantil i major dissabte que ve, 22 d’abril del present 2023. L’acte tindrà lloc en el Teatre d’Algemesí a les 18.30 hores. Amb aquesta primera coronació i de caràcter bianual es dona principi un dels actes molt importants. Que hui dia les 30 cases andalusos que hi ha a València realitzen.

Laura Villaescusa com a reina major

Dissabte que ve seran coronades per l’actual reina de la FECACV (Federació entitats culturals andaluses a la Comunitat Valenciana) Srta. Carla Picazo i implantació de bandes Sra. Cristina Llorente (presidenta Casa Andalusia d’Algemesí) a les senyoretes Lisa Castell Martínez i la seua dama Rocío Morote i la Sra. Laura Villaescusa com a reina major. Totes dues tres, donaran continuïtat a la representació de l’entitat per a tot esdeveniment al qual acudisquen, durant l’exercici 2023-2025.

L’acte serà presidit per la presidenta de l’associació, la junta directiva i convidats principals la Sra. alcaldessa Marta Trenzano , Sra. Palma Egido com a regidora de festes i cultura, ex alcalde Sr. Vicente Ramón García Mont. Representants de tots els partits polítics, cases culturals andaluses de València. Junta local, president associació Taurina, Berca Eqüestre i altres associacions culturals de la nostra ciutat.

Després de la coronació de les Reines, presentacions, balls i agraïments es realitzarà el vi d’honor i actuació en directe del grup andalús” els Germans Marín”. En la seu que té la casa en Ronda del Calvari n.10 -12 d’Algemesí.

L’Associació Cultural Casa Andalusia d’Algemesí porta més de 20 anys al poble d’Algemesí

Amb aquest acte la Casa Cultural d’Andalusia ha iniciat un nou any especial. Donant a mostrar que la casa porta més de 20 anys al poble d’Algemesí i continua més viva que mai. Que aquells emigrants que van vindre fa tants anys al nostre poble continuen sent presents en aquesta casa on la fe a la Verge de la Rosada i a la Verge de la Salut uneix cultures i obri portes per a qualsevol que vulga formar part de l’associació i de les activitats que es realitzen, que són moltes.

Els actes que precediran a la coronació durant aquest mes d’abril i maig on la casa serà present serà a la Fira Andalusa de València 2023. Que enguany se celebra del divendres 28 d’abril al diumenge 7 de maig. Al Jardí del Túria (entre el Pont l’Exposició i el Pont de les Flors) i el mes de maig l’esperada Romeria a la Verge juntament amb la seua missa cantada pel cor rociero de l’associació.