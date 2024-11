20 de novembre: Dia Mundial de la Infància, un compromís amb el futur

El Dia Mundial de la Infància, celebrat cada 20 de novembre, commemora la Declaració Universal dels Drets del Xiquet (1959) i la Convenció dels Drets del Xiquet (1989).

Aquesta jornada busca sensibilitzar sobre la importància de protegir i garantir els drets de tots els xiquets i xiquetes, independentment del lloc de naixement o procedència.

Amb el lema de 2024, “Escoltem el futur, defensem els drets dels xiquets”, es pretén reforçar el compromís social i educatiu per assegurar que els més menuts creixen amb seguretat, salut i accés a l’educació. A més, es reconeix la tasca dels professionals que treballen per garantir el benestar infantil.

Aquest dia és també una oportunitat per a escoles i institucions per fer un cridament a la responsabilitat col·lectiva i assegurar un futur digne per a la infància arreu del món.