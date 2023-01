2022 un gran any per a la Biblioteca Municipal de Rafelbunyol

La biblioteca va tancar l’any amb novetats i una millora en la qualitat dels llibres

El balanç de la Biblioteca Municipal de Rafelbunyol l’any 2022 està marcat per diversos aspectes. Els quals, han fet que el consum i gaudi del mateix faig millorat considerablement. En total, han visitat la biblioteca 13.786 usuaris i usuàries. A més hi ha que sumar un total de 83 activitats dirigides a tots els públics. Entre les quals es troba formació per a aquests, visites escolars, animacions lectores, tallers i altres formes d’oci.

Carnet de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana (XLPV)

S’han realitzat un total de 5.283 préstecs. S’han fet 346 socis i sòcies nous amb el carnet de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana (XLPV). S’han resolt 4338 consultes, s’han incorporat a la col·lecció 1.057 títols nous provinents de compres i 178 títols nous provinents de donacions.

2022 també ha sigut un any on s’han modernitzat els serveis de la biblioteca . En aquest sentit, la biblioteca ha entrat a formar part de la XLPV. La qual cosa, ha portat avantatges per als usuaris, com ara tindre un carnet universal per a totes les biblioteca de la xarxa, consultes de les mateixes a través d’internet i l’ús de la biblioteca digital a través de la qual es pot realitzar qualsevol consulta i gestió.

Instal·lació de punts de lectura

Una altra de les mesures que s’ha dut a terme ha sigut la instal·lació de punts de lectura en places, parcs, i en les sales d’espera de la Piscina Municipal i de pediatria del Centre de Salut. On en total, s’han posat 800 llibres a la disposició de la població. D’altra banda, el mes d’octubre passat es va posar en marxa el nou servei de préstec d’ordinadors portàtils a les sales de la biblioteca. Del qual ja han fet ús més de 30 usuaris i usuàries.

L’alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha volgut ressaltar que “és l’inici d’una nova etapa a la biblioteca, des de la incorporació de nou personal tècnic i l’entrada en la XLPV. Ens ha costat arribar a aquest nou inici, després d’un recorregut d’anys en què hem anat transformant l’equipament, ara comença la transformació del servei.

Al que la regidora de Cultura, Alicia Piquer, ha afegit: “Amb totes les activitats de la biblioteca el que estem aconseguint és cada vegada un veïnat més lector. Perquè no és només la millora de l’edifici, sinó totes les activitats que estem realitzant de foment de la lectura tant dins com fora de la biblioteca. Que fan augmentar el nombre de lectors i lectora i genera molta curiositat sobre tots en la població més xicoteta”.

A més dels recursos de l’Ajuntament, durant 2022 la biblioteca ha comptat amb recursos addicionals obtinguts a través de subvencions per a l’adquisició de fons bibliogràfics, 7.958,20 euros per a activitats de foment de la lectura 1.817,15 euros i 1.426,64 euros per a l’adquisició de mobiliari i equipament.