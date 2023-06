Ple absolut aquest cap de setmana a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Concretament a la explanada del Museu Príncep Felip, on més de 22.000 persones s’han reunit per a gaudir de la música dels anys 90. Així com dels principals artistes que més van sonar en aquest període.

La present edició del LOVE’S THE 90s FESTIVAL ha comptat amb dos escenaris. El mític escenari DANSE i enguany com a novetat el festival ha incorporat l’escenari POP. En tots dos, ha sonat de manera ininterrompuda la música més icònica dels 90 interpretada en rigorosos directe pels artistes més capdavanters de la dècada.

El viatge en el temps ha sigut possible gràcies als més de 20 artistes que han actuat aquest dissabte; en l’escenari Danse: Chimo Bayo, Paco Pil, Sensity World i New Limit, entre altres. En l’escenari POP: OBK, Amistades Peligrosas, i Javier Andreu de la Frontera, van ser alguns dels artistes que van passar per l’entaulat dedicat al POP.

Així mateix, la data ha comptat amb els seus dos grans ambaixadors, com el locutor radiofònic Fernandisco, que novament ha exercit de mestre de cerimònies, i els Jumper Brothers, els responsables de l’animació sense fi amb la seua dj set especial dels anys 90. Aquest any es van aconseguir vendre totes les entrades, a l’igual que en les cinc edicions anteriors.