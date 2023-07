Per primera vegada des de 2008, les estadístiques de Labora corresponents a juny de 2023 situen en 4.999 la xifra d’aturats a Paterna. Una xifra destacable tenint en compte que fa 15 anys la ciutat tenia 61.941 habitants i actualment 74.346 habitants

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha valorat “molt positivament el 14,14% de taxa d’atur registrat a la ciutat perquè, una vegada més, corrobora la recuperació econòmica de Paterna quant a l’increment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social en les nostres empreses. Així com l’evolució de reducció de les xifres de parats/as registrats/as en l’oficina de Labora” al mateix temps que ha destacat que “aquest descens en la xifra d’aturats es produeix en un context d’elevat creixement demogràfic i per tant, de persones en edat de treballar”



Així ho ha anunciat hui l’Alcalde de paterna, Juan Antonio Sagredo després de conéixer les últimes estadístiques de Labora corresponents a juny de 2023, que llancen una xifra de 4.999 persones desocupades a la ciutat.

Referent a això, el primer edil ha recordat que l’últim mes que el municipi va baixar del llindar dels 5.000 desocupats/as va ser al novembre de l’any 2008, quan la capital de la comarca de l’Horta Nord contemplava un cens menor de població, amb 61.941 habitants enfront dels 74.346 habitants empadronats hui dia, per la qual cosa la taxa d’atur registrada actual és de 14,14% mentre que fa quinze anys mostrava un 17,17%.

En aquest sentit, Sagredo ha valorat “molt positivament la taxa d’atur registrat en el nostre municipi del 14,14% perquè, una vegada més, corrobora la recuperació econòmica de Paterna quant a l’increment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social en les nostres empreses, així com l’evolució de reducció de les xifres de parats/as registrats/as en l’oficina de Labora” al mateix temps que ha destacat que ““aquest descens en la xifra d’aturats es produeix en un context d’elevat creixement demogràfic i per tant, de persones en edat de treballar”.

Finalment, l’Alcalde ha recordat que “amb aquests números, no és casualitat que Paterna lidere per quart any consecutiu la taxa d’activitat en tota la Comunitat Valenciana, situant a la ciutat en el primer lloc autonòmic i el quinzé en tota Espanya”, segons les dades recentment publicades de 2023 dels Indicadors Urbans de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).