Un total de 25 comerços de Paiporta s’adhereixen a les subvencions per a remodelació de façanes de la Regidoria d’Economia

L’Ajuntament ha visitat cada negoci porta a porta per a oferir ajudes de fins a 1.500 euros per a millorar la imatge i l’eficiència energètica

La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç ha aconseguit que 25 negocis de proximitat de Paiporta s’adherisquen a les ajudes a la remodelació de façanes. Que ha impulsat l’Àrea dins de la política de donar suport als comerços locals

Aquestes ajudes, que poden arribar als 1.500 euros. Amb el límit del 50 per cent del total del projecte i un 10 per cent addicional si es contracta amb empreses paiportines.

Es varen incloure en el pressupost municipal de 2023 com una petició dels propis negocis. Semmarca en un intent de millorar la imatge dels negocis i també altres aspectes. Com la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Les ajudes es poden destinar a obres de renovació d’imatge exterior, recuperació de la composició arquitectònica exterior

Per a la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç en funcions, Olga Sandrós, «la resposta massiva dels comerços paiportins demostra que hi havia necessitat d’ajudes en aquest sentit. Per això les vàrem incloure en el pressupost després d’escoltar les seues demandes».

Sandrós, a més, ha agraït el treball de difusió que ha portat a terme l’alumnat del taller d’auxiliars administratius. Dins del curs que realitzen al propi Centre de Formació Ocupacional. «Sense la seua col·laboració amb la difusió porta a porta de la línia de subvencions, estem segurs que la quantitat de comerços adherits haguera sigut inferior».

