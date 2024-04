Més de 70 persones desocupades s’han entrevistat amb distintes empreses de la Ribera per buscar feina en diferents sectors

L’Ajuntament de Cullera segueix en la seua aposta per aconseguir que totes les persones que busquen feina tinguen una oportunitat laboral.

Aquest matí, a través del programa ‘e-Talent’ que impulsa per el Consorci de la Ribera Baixa i el Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (Pater). Més de 70 persones desocupades han tingut l’oportunitat d’apropar-se a 25 empreses de diversos sectors de la comarca. En una jornada molt dinàmica on han optimitzat els seus perfils professionals i han mantingut diverses entrevistes de treball.

Aquest gran fòrum, celebrat al Saló Multiusos dels Jardins del Mercat, ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. La regidora de Promoció Económica, Débora Marí, el regidor de Joventut, Álex Morales, i el secretari general d’UGT, Raúl Roselló.

En aquesta línia, l’alcalde ha assegurat que és un esdeveniment «on es produeixen importants sinergies entre les persones que busquen una ocupació. O un canvi laboral i les empreses, tant de la nostra ciutat com de pobles dels voltants. Que desitgen complir les seues vacants amb els millors perfils professionals possibles». «Una jornada on les empreses ofereixen distints llocs de treball. Venen a Cullera per tal de localitzar talent en les persones desocupades», ha destacat Mayor.

25 empreses busquen talent a Cullera i a que el nostre veïnat puga trobar noves oportunitats laborals

Per la seua part, Marí ha assenyalat que Cullera «25 empreses busquen talent a Cullera i a que el nostre veïnat puga trobar noves oportunitats laborals». De fet, tal com ha indicat, totes aquelles persones que estiguen en busca activa de treball. Poden acudir també els dimecres i divendres a l’Agència de Desenvolupament Local on rebran tot tipus d’informació.

A més de les entrevistes laborals organitzades, els candidats i candidates han tingut a la seua disposició tallers amb professionals per a confeccionar i millorar la marca personal de cadascun, així com la presència d’un fotògraf professional que els ha realitzat diverses instantànies per a millorar la seua imatge laboral.

A més d’acollir jornades com ‘e-Talent’, Cullera compta amb una Borsa Social que en l’exercici de 2023 va contractar 102 persones, dels quals 49 van ser dones i 53 homes, que van obtindre ocupació en sectors com l’agricultura, platges, serveis urbans, medi ambient, informadors mediambientals, esports i museus. Es preveu que per a aquest any 2024 aquesta borsa d’ocupació aconseguisca el mateix nombre de contractes laborals.