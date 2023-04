La segona fase d’operació, més important que l’anterior quant al nombre estimat de desplaçaments, comença aquest dimecres a les 15.00h.



La Direcció General de Trànsit preveu 5.550.000 desplaçaments de llarg recorregut i interns en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Durant la segona fase de l’operació especial de trànsit Setmana Santa. Que s’espera més important que la fase anterior per volum de vehicles al llarg de tota la xarxa viària.

D’aquesta xifra, corresponen a la província de València 2.550.000 desplaçaments; a la d’Alacant, 2.000.000, i a la de Castelló, 1.000.000. L’Operació arranca aquest dimecres a les 15.00 hores i finalitza en la Comunitat Valenciana, a les 24.00 hores del dilluns, 10 d’abril.

9.400.000 desplaçaments de llarg recorregut

En aquesta segona fase de l’operació especial s’espera, a nivell nacional, 9.400.000 desplaçaments de llarg recorregut. Dels quals un 20% corresponen a l’àrea d’influència d’aquest Centre de Gestió del Trànsit.

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha realitzat una crida als conductors perquè “extremen les precaucions i respecten la normativa de circulació”.

Bernabé ha subratllat “la importància de respectar les limitacions de seguretat. La no utilització de telefonia mòbil mentre es condueix i l’obligatorietat de l’ús del cinturó i els sistemes de retenció infantil”.

La delegada ha afegit que “és fonamental, com sempre, planificar amb antelació el viatge realitzant una completa posada a punt del vehicle abans d’eixir. Evitar en la mesura que siga possible els dies i hores més desfavorables, i buscar sempre la millor ruta per a evitar imprevistos”.

La Setmana Santa és el període en què es produeix un important èxode de vehicles dels nuclis urbans propiciat per les festivitats d’aquestes dates. Les vacances escolars i universitàries, i per multitud d’actes religiosos de fort arrelament popular.

Per això, la DGT posa en marxa el dispositiu especial de Setmana Santa dividit en dues fases. La primera es va prolongar des de divendres passat fins al diumenge, 2 d’abril. En aqueix període, no van produir accidents de trànsit en la Comunitat Valenciana. La primera fase, en la qual la DGT va estimar més de 2,3 milions de desplaçaments en les carreteres valencianes. S’ha saldat amb una disminució de la sinistralitat del 100% en relació amb l’any passat.

El nombre total de desplaçaments de llarg recorregut a nivell nacional, previstos durant tota l’operació especial de Setmana Santa (totes dues fases) del 31 de març al 10 d’abril, és de 16.000.000 dels quals un 21% corresponen a l’àrea d’influència d’aquest Centre de Gestió del Trànsit.