Foios és un dels pobles amb més altes en relació amb la seua població, el 50%

Des que el gener de 2017 l’Ajuntament de Foios habilitara el servei de ban municipal per WhatsApp, el nombre de persones usuàries ha anat creixent fins a situar-se en 3.632 altes, la qual cosa l’ha convertit en un dels municipis amb més penetració del servei en relació amb la seua població, un 50% dels veïns i veïnes el tenen. A més, aquest percentatge supera el 80% si es refereix al nombre de persones adultes amb mòbil.

I és que aquest canal de comunicació directa de l’Ajuntament de Foios permet a la ciutadania conéixer, de manera instantània, informació de rellevància i actualitat relativa al municipi, com a convocatòries, subvencions, formació, serveis públics, esdeveniments, activitats de les associacions i informació general.

Per a l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “el Ban Foios és la millor manera de conéixer tot el que ocorre al poble, ja que es tracta d’un servei d’informació àgil, puntual i rigorós que a data de hui continua creixent”.

Per a donar-se d’alta en el Ban Foios, tan sols és necessari afegir el número de telèfon 678 637 254 a l’agenda de contactes del telèfon mòbil; enviar un missatge per WhatsApp al número guardat indicant ‘ALTA BAN’; i, a continuació, es rep un missatge de confirmació.

Es recorda que es tracta d’un servei unidireccional. Per tant, no es responen missatges ni consultes, i no hi ha possibilitat d’interacció entre els membres del grup.

