349 treballadors i treballadores de l’Ajuntament comencen hui a teletreballar

Notario: “El teletreball pot facilitar la conciliació i millorar la satisfacció laboral. La productivitat i l’orientació a resultats, suposant avantatges tant per a l’Ajuntament com per al seu personal”

L’Ajuntament de València va ser la primera administració pública en aprovar un protocol de teletreball. L’experiència adquirida en la implementació del treball a distància durant la pandèmia, i una vegada superats els confinaments i les restriccions. Ha permés revisar el protocol per corregir diferents aspectes detectats en el teletreball dut a terme durant la pandèmia. Ara, de forma voluntària i per un temps indeterminat, 349 funcionaris i funcionàries municipals s’han incorporat a treballar en esta modalitat. Segons ha anunciat hui la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario.

El protocol contempla quatre modalitats de teletreball

El protocol contempla quatre modalitats de teletreball, però el que ara es posa en marxa és el teletreball de caràcter voluntari de durada indeterminada. Que serà el que s’establirà amb caràcter general. Este ha estat delimitat per part de les i dels caps dels servicis municipal. Que han determinat els llocs que són susceptibles de ser prestats en la modalitat de teletreball. Amb un total de 531 llocs, dels que s’ocuparan finalment 349 (un 6,5 per cent de la plantilla municipal) i 182 en restaran vacants.

Per altra banda, 47 persones han quedat en llista d’espera pel fet que per al mateix lloc de treball s’han presentat més d’una persona del mateix servici. En estos casos, quan el nombre de persones que desitgen teletreballar és superior a la xifra de llocs disponibles. S’ha establit un barem per a determinar l’ordre en la prestació del servici en eixa modalitat.

Finalmant s’han desestimat 54 sol·licituds, en la majoria dels casos perquè els servicis als que pertanyen no havien ofertat eixos llocs o perquè estaven treballant menys d’un any. Condició indispensable per poder accedir al teletreball. Dels 89 servicis que existixen en l’Ajuntament de València solament 13 no compten amb cap lloc susceptible d’ocupar-se en la modalitat de teletreball per raons organitzatives.

“El teletreball és una mesura de racionalització i, en conseqüència, de modernització de la gestió del temps de treball. A més pot facilitar la conciliació i millorar la satisfacció laboral, la productivitat i l’orientació a resultats, en l’eficiència i en l’estalvi del temps que. En definitiva, suposen avantatges tant per a l’organització que té implantat este sistema de treball com per al seu personal”. Ha explicat Notario, qui ha destacat la posada en marxa durant la pandèmia, al marge d’este protocol, d’experiències de teletreball que “han sigut molt productives per a l’Ajuntament en una situació d’emergència pels confinaments i les restriccions aparellades a la pandèmia”.