35a Edició de la Volta a Peu de l’Alcúdia 

En una jornada d’esport i vida saludable, l’Alcúdia va acollir aquest dissabte una nova edició d’una de les carreres populars amb més història de la Ribera.

La cita de l’Alcúdia ja és imprescindible en el calendari de les carreres populars valencianes gràcies a la seua llarga trajectòria, a la qualitat del seu recorregut i a la seua excel·lent organització, preparada al detall.

Aquest any, més de 800 atletes van prendre l’eixida, repartits en les diferents categories: 38 persones en la categoria chupetí, per a nascuts després del 2019; 49 prebenjamíns; 62 inscrits en la categoria benjamí; 66 persones a la categoria aleví; 30 per a la categoria infantil; 26 persones en la categoria cadet i més de 500 atletes que van disputar l’esperada prova de 10 quilòmetres.

La prova principal va destacar per la rapidesa del seu recorregut, brindant l’oportunitat als seus guanyadors i guanyadores de registrar grans marques. També destacar la gran presència de dones, mostra exemplar de la igualtat en l’esport.

La classificació general masculina va estar encapçalada per Abdelmajid Elhusouf, del Club Alejandro Sanz La Rabosa, amb un temps de 31 minuts i 31 segons, seguit pel seu company d’equip Abdelali Razyn amb un temps 31 minuts i 31 segons i acompanyats en el podi per David Esteve Inigo del Club d’Atletisme Rickysporteam Alzira, amb un temps 32 minuts i 11 segons.

La classificació masculina local va estar encapçalada per Ausias Sansebastian Beltran, del Club d’Atletisme Rickysporteam Alzira amb 32 minuts i 19 segons, seguit de Ferran Maiques Arnandis del Lf Lab Team, amb un temps 34 minuts i 28 segons i la tercera posició va ser per a Mariano Trescolí Arnandis del Club d’Atletisme l’Alcúdia amb un temps de 36 minuts i 03 segons.

La classificació general femenina va estar encapçalada per Reyes Moreno Barbera del C.E La Vespa de Novetlé amb un temps de 39 minuts i 19 segons, seguida per Susi Hervas Arnandis del Club d’Atletisme Guadassuar amb un temps de 40 minuts i 19 segons i acompanyades en el podi per Sandra Pla Sanchis de Caixa Rural Algemesí, amb un temps de 41 minuts i 27 segons.

La classificació general femenina local va estar encapçalada per Susana Murillo Clemente, del Club d’Atletisme Rickysporteam Alzira, amb un temps de 43 minuts i 15 segons, seguida de María José Fernández amb un temps de 56 minuts i 36 segons i acompanyades en el podi per María José Verdeguer Giménez del Club Atletisme Rickysporteam Alzira amb el temps d’1 hora i 39 segons.

Gran protagonisme per als 46 atletes del Club Rickysporteam d’Alzira així com la gran participació dels i les atletes locals. L’Alcúdia continua apostant per l’esport com a qualitat de vida així com per la igualtat en tots els seus àmbits.