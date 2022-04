L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat que promourà per al pròxim Ple “una moció conjunta amb els grups municipals dels partits democràtics de l’Ajuntament per celebrar el 40 aniversari de l’Estatut d’Autonomia valencià, i posar en valor allò que ha suposat per al desenvolupament de l’autogovern de la nostra autonomia”. També l’Ajuntament col·laborarà amb les activitats que organitzarà la Generalitat per a commemorar esta efemèride. Així li ho ha traslladat a la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez, i al comissari de la celebració del 40 aniversari de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, Joan Sifre, amb qui s’ha reunit hui.

Joan Ribó ha manifestat “el suport de l’Ajuntament per congratular-nos i profunditzar en l’autogovern, així com en les reivindicacions del poble valencià”; i ha celebrat l’elecció de l’exsecretari general de CCOO-PV com a comissari general de la commemoració, “per la seua capacitat de diàleg i implicació en favor dels drets i les llibertats de les persones”.

Per la seua part seua, Rosa Pérez, que ha reiterat que “posar en valor el nostre autogovern és fonamental”, ha indicat que el Consell “treballa en un programa d’activitats que va més enllà de l’àmbit institucional i acadèmic, perquè la festivitat arribe a totes les generacions”. Així mateix, ha destacat que “els ajuntaments juguen un paper fonamental, com ja ho van fer per a l’aprovació de l’Estatut”, i ha agraït a l’alcalde de València “la seua voluntat de sumar-se a esta important commemoració organitzant activitats des del consistori”.

