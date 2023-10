40é Aniversari de Quartmetratges

Quart de Poblet estén la catifa roja per a celebrar les quatre dècades de Quartmetratges, amb el còmic Xavi Castillo en la gala inaugural

· El festival arranca este divendres en El Casino, a les 19.30 hores, amb un homenatge a l’associació Terra Culta, fundadora del certamen

· Fins al 28 d’octubre se celebra la 40a edició del concurs de curts i el 35é certamen de guions, dos de les cites més longeves de la C. ValencianaQuart de Poblet, 19 d’octubre de 2023

Quart de Poblet es converteix, a partir d’este divendres fins al pròxim 28 d’octubre en capital del curtmetratge. La gala d’inauguració de la 40a edició de Quarmetratges se celebra este 20 d’octubre, a les 19.30 hores, en el Centre Cultural El Casino de la localitat.

En la gala es presentarà l’espot d’esta nova edició del Festival i també es projectarà el tràiler de la Secció Oficial. A més, amb motiu del 40 aniversari està previst un xicotet homenatge als membres de l’Associació Terra Culta, fundadora del certamen en 1983. El toc d’humor el posarà el còmic Xavi Castillo, de Pot de Plom, amb el seu últim monòleg “Spoiler”, un homenatge al món del cinema.

Quartmetratges, un dels festivals de curtmetratges més importants d’Espanya, celebra la 40é edició del concurs de curts al qual s’han presentat 57 obres, i aconsegueix l’edició número 35 del certamen de guions, al qual s’han presentat 35 obres. Han sigut seleccionades 25 obres per a la secció oficial: 6 curts d’animació, 9 documentals i 10 pel·lícules de ficció.

Cap de setmana familiar amb “Els Addams” i “Campeonex”

Després de la gala inaugural de Quartmetratges, durant el cap de setmana, amb l’objectiu de posar en valor el paper del guió, s’ha programat una lectura dramatitzada el dissabte, 21 d’octubre, a les 12.00 hores a càrrec d’alumnes i alumnes de l’Escola de Teatre de Quart de Poblet. Els participants llegiran alguns guions premiats al llarg dels anys com a “Perill d’extinció” de Manuel Ferri Gandia (2000), “La bona Fé,” de Begoña Soler (2013), “Spyglass”, de Raquel Antón (2018), i “Don Emilio”, de Rafa Casañ (2020).

També el dissabte, a les 18.00 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila i com a activitat per a tota la família es presenta el teatre musical “Els Addams” de la companyia ArtxArt. Un dia després, el diumenge 22 d’octubre, a les 18.00 hores es projectarà en el mateix lloc la pel·lícula “Campeonex” de Javier Fesser.

El dimarts, 24 d’octubre, a les 18.00 hores es projectarà una sessió especial per a col·legis i instituts amb els curtmetratges realitzats pels estudiants per al concurs “Curts per mòbil”, organitzat per la Casa de la Dona.

Entre les obres seleccionades per a la Secció Oficial que es podran veure en El Casino entre el dimecres 25 i el divendres 27 d’octubre destaca, el documental “Hardcore”, una radiografia crua i vitalista del dia a dia d’un home tetraplègic, dirigida per Adán Aliaga i candidata als Premis Goya 2024. També la irònica i colorista crítica de “Una teràpia de merda”, de Javier Polo juntament amb la satírica obra d’animació “Tot està perdut”, de Carla Pereyra i Juanfran Jacinto o Hàbitat, que aborda el drama del desnonament dirigit per Elena Escura.

La gala de clausura i el lliurament de premis serà el dissabte, 28 d’octubre, a les 19.30 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila. En finalitzar es projectarà el curtmetratge guanyador del Festival. L’acte serà conduït per la humorista María Juan.