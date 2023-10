El 20 d’octubre de 1982, Alzira va viure un malson que encara perdura en la memòria col•lectiva.

El trencament de la presa de Tous, coneguda com la ‘pantanada’, va anegar per complet la nostra ciutat.

Aquella fatídica jornada continua sent un record dolorós per als qui la van viure, però també un recordatori de la importància de la prevenció i la preparació en temps d’adversitat.

Els experts en la matèria ens recorden que els models actuals de predicció anticipen catàstrofes com la que va assotar a Alzira en 1982

Aquella vegada, una tempesta perfecta es va deslligar sobre una gran part del Xuquer i es va combinar amb múltiples fallades en la presa i en el sistema d’alerta. Resultat: una inundació devastadora que va marcar a la comunitat per sempre.

Després de més de quatre dècades d’aquella tragèdia, ha arribat el moment de posar punt final a una part del sofriment que va deixar després de si. Els damnificats, aquells a als que després de la sentència condemnatòria a l’Estat, encara els reclamen els seus deutes després d’haver perdut els ensers dels seues llars, han resolt finalment els seus deutes amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que durant anys se’ls va reclamar.

Esta és una notícia que, encara que no esborra el passat, almenys alleuja la càrrega financera que durant tant de temps va pesar sobre els muscles d’aquells que més van patir.

Els alzirenys mai oblidarem eixa catàstrofe. Les seues històries i les seues cicatrius són part inseparable de la identitat del nostre poble.

Però també és cert que la tragèdia de Tous ha servit com un recordatori constant de la necessitat d’estar preparats per al pitjor.

La inversió necessaria en infraestructures sòlides, la millora dels sistemes d’alerta i la formació de la població en la resposta a situacions d’emergència són lliçons que Alzira i el ha aprés arran d’aquell desastre.

Recordem a les víctimes i honrem la seua memòria

Hui, a 41 anys de la ‘pantanada’ de Tous, recordem a les víctimes i honrem la seua memòria. Però també mirem cap avant amb la determinació que mai més es repetisca una tragèdia semblant en la nostra terra. La seguretat i la prevenció són les claus per a evitar que el passat torne a submergir-nos en aigües turbulentes.

Els alzirenys mereixem inversions sòlides contra les inundacions. Després d’haver patit tant, continuem vivint en la incertesa cada vegada que plou. La falta d’inversions en la prevenció d’inundacions en els nostres barrancs és alarmant. Exigim mesures concretes per a protegir la nostra comunitat i evitar futures catàstrofes.

No podem permetre que la sicosis per les pluges continue sent una constant en les nostres vides. La seguretat de les nostres llars i sers estimats ha de ser una prioritat indiscutible.

Fernando Pascual Moscardó

Expresident del PSOE d’Alzira