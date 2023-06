525 xiquets i xiquetes disfruten a l’Escola d’Estiu de Massanassa

Esta opció de conciliació familiar durant les vacances escolars, està inspirada en el respecte per l’entorn i medi ambient, on els més xicotets s’ho passen bé a través de jocs i tallers on aprenen valors tan essencials com la companyonia, la participació i la convivència.

Amb el final de les classes, arriba l’estiu amb diverses opcions d’oci que proposa l’Ajuntament de Massanassa per als més xicotets i jóvens del municipi. Esta setmana, 525 xiquets i xiquetes de 3 anys fins a 6é d’Educació Primària han iniciat l’Escola d’Estiu de Massanassa en el poliesportiu municipal, un espai on podran disfrutar dels matins de piscina, jocs i tallers, així com del nou parc multiaventura amb tirolines, rocòdrom i tobogans.

Amb l’Escola d’Estiu, des de l’ajuntament es pretén facilitar la conciliació a les famílies, ja siga familiar, social o laboral. De fet, després del menjador i fins a les 18:00h, s’ofereix l’opció “Concilia Massanassa”, un programa municipal totalment gratuït i on els xiquets i xiquetes poden continuar jugant amb supervisió adulta.

Les escoles vacacionals de Massanassa han sigut una història viscuda durant tot l’any. Els i les participants de l’escola de Nadal van rebre una “Caixa del Futur”, en la qual els xiquets i xiquetes del futur demanaven ajuda. Els boscos, les platges, l’aigua neta i moltes altres coses van desaparéixer… Així que havien de complir els objectius de desenvolupament sostenible per a poder obrir-la i descobrir el regal que els havien brindat per a tindre un món millor. En esta última escola i posant fi a la història, els més xicotets es prepararan des de l’esport, la convivència, la companyonia i la participació en la cura del món per a aconseguir un present i futur millor.

La setmana vinent, donarà principi el Campament Urbà “Estiu Jove” de Massanassa fins al 14 de juliol, on els jóvens d’ESO i Batxillerat realitzaran diverses activitats com paddle surf a Cullera, excursió a l’Oceanogràfic, jocs de multiaventura i esports, gimcana, tallers i piscina. A més, dins del programa municipal “Aventura’t 2023”, també s’han obert les inscripcions a joves de 16 a 30 anys per a fer un viatge a Aqualandia, el parc aquàtic de Benidorm i un dels més grans d’Europa.

Per a acabar el mes de juliol, Massanassa el farà amb el Campament Infantil a Bunyol amb la participació de 55 xiquets i xiquetes en la primera setmana, i 33 en la segona, i amb les nits dels divendres de “Vesprateka + Espai de Nit”, per a oferir un espai on els jóvens socialitzen i s’ho passen bé en una alternativa divertida de l’oci de sempre.