58 treballadors agraris del SEPE Agrícola s’incorporen hui a les tasques de neteja i desbrossament. De camins i barrancs i zones de valor mediambient del terme d’Alzira durant els pròxims tres mesos.

Un total de 47 peons, 10 capatassos i 1 encarregat han sigut rebuts este matí per l’alcalde d’Alzira Alfons Domínguez i el regidor d’agricultura, Enrique Montalvá en esta primera jornada. A partir de les 8 del matí han acudit al magatzem de Medi ambient ubicat al Mercat de Proveïments. On s’han distribuït en grups de treball i han rebut formació en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat i higiene en el treball amb menció especial a mesures preventives per a les altes temperatures.

L’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, ha donat la benvinguda als treballadors i els ha traslladat “teniu una tasca molt important per a Alzira. Un projecte essencial per a la prevenció d’inundacions i incendis que tant ens preocupa. Amb el vostre treball es milloren els accessos als camps i la infraestructura viària del terme estarà en condicions òptimes en l’arribada de les pluges”

Durant els pròxims tres mesos, els treballadors realitzaran la neteja de residus i el desbrossament de diversos barrancs i camins del terme municipal. També realitzaran tasques de desbrossament en parcel•les municipals pertanyents a urbanitzacions i altres, a la fi de conservar els tallafocs per a la prevenció d’incendis.

Esbrossaran i netejaran els residus i repararan els clots de setze camins rurals

D’altra banda, també desbrossaran i netejaran els residus i repararan els clots de setze camins rurals. Enguany s’actuarà, entre altres, en els camins de la Arena, Alt de Corbera, Vell de Corbera, barranc de La Casella, Mulata, Les Coves, l’Eixabegó, i els Barrancs del Clot del Peixet, Iborra, Estreles, Fosc , Gracia, María i Falzia.

El regidor d’Agricultura, Enrique Montalvá ha explicat que “amb tota la maquinària que tenim i els mitjans humans que hui ens arriben gràcies al SEPE. Millorarem les condicions del nostre terme i especialment del nostres barrancs que incrementaran la seua funció de drenatge”. Montalvá també ha manifestat l’entusiasme amb què encara esta nova etapa al capdavant de l’agricultura del municipi. Ha explicat que començarà per visitar les distintes zones agrícoles per tal de revisar les necessitats existents i estudiar la millor manera d’actuar.

Este programa d’ocupació té un doble vessant. D’una banda la conservació del medi rural i d’altra pal pal•liar la desocupació agrícola estacional. Amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del règim agrari un complement de renda. En el marc de col•laboració de l’Ajuntament d’Alzira amb el Servei Públic d’Ocupació estatal (SEPE). Per a dur esta tasca , l’Ajuntament d’Alzira ha rebut dues subvencions per un total de 259.177’92€ del Servei Públic Ocupació Estatal per a realitzar estes contractacions.