La segona edició de ‘Batufalles’ ha congregat a 17 centres educatius de diversos municipis per omplir els carrers de rebombori musical

Arranca març, el mes per excel·lència de les Falles, i Cullera ho ha fet en una explosió de ritme i alegria amb l’emocionant celebració de la segona edició de ‘Batufalles’

Arranca març, el mes per excel·lència de les Falles, i Cullera ho ha fet en una explosió de ritme i alegria amb l’emocionant celebració de la segona edició de ‘Batufalles’. Una trobada de batucades escolars impulsada pel CEIP Doctor Alemany de Cullera i l’Ajuntament de Cullera. 650 alumnes de 17 centres educatius de diferents municipis. Entre els quals també estan els CEIPs Sant Antoni de la Mar, l’Escolaica i Sant Agustí de Cullera, han donat la benvinguda a les Falles omplint de rebombori el Passeig Doctor Alemany i els Jardins del Mercat.

Aquest esdeveniment musical, educatiu i festiu ha comptat amb l’assistència de l’alumnat de primaria de centres escolars de localitats com Alcàsser, Riola, Picassent, Sueca, València, El Perelló, Fortaleny, Barxeta i Llocnou d’En Fenollet.

La jornada ha començat a les 10h al Passeig Doctor Alemany, on els 17 centres participants s’han reunit per a desfilar amb els seus instruments fets amb material reciclat, amb tambors, tabalets i xiulets. Una cita que ha estat acompanyada per l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, així com la regidora d’educació, Sílvia Roca.

Posteriorment, xiquetes i xiquets i professorat han arribat als Jardins del Mercat a mode de cercavila, on totes i tots junts han realitzat un espectacle musical amb 650 instruments de percussió a l’uníson.

Precisament, la regidora d’Educació, Sílvia Roca, ha definit aquest esdeveniment sociocultural com «una autèntica oportunitat per a promoure la cultura. El treball en equip i el sentit de comunitat entre els més menuts i que ha omplit els carrers de Cullera d’autèntic goig». «Estem encantats», ha prosseguit l’edil, «de veure com ‘Batufalles’ continua creixent i traspassant el nostre poble, atraient a molts centres que veuen d’aquest esdeveniment una gran oportunitat per a aprendre valors mentre s’aprén música”.

Els centres educatius que han participat en aquesta segona edició de la ‘Batufalla’ son el CEIP Doctor Alemany (Cullera); CEIP Sant Antoni de la Mar; CEIP l’Escolaica; CEIP Sant Agustí; CEIP Serreria (València); CEIP Jaume I (Alcàsser); CEIP Carles Salvador (Barxeta); CEIP Mare de Deu de la Vallivana (Picassent); CEIP Sant Ignasi de Loiola (Picassent); Col·legi Luz Casanova (València); CEE Rosa Llàcer (Castellar-Oliveral-València); CEIP El Perelló (El Perelló); CEIP Sant Antoni Abad (Fortaleny); CEIP Miguel Hernández (Riola); Col·legi Salesianos San Juan Bosco (València); CEIP Sanchis Guarner (Llocnou d’En Fenollet) i CEIP Carrasquer (Sueca).