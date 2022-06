Mar, horta, gastronomia i tradició es donen cita en aquest acte que reuneix veïns, veïnes i turistes com a preludi de les Festes Patronals

L’Ermita dels Peixets ha obert les seues portes al públic un any més per a acollir la celebració de la commemoració del ‘Miracle dels Peixets’, una de les festes turístiques més úniques d’Alboraia. Veïns, veïnes i turistes de totes les edats han acudit aquest dilluns, el dilluns següent de Pentecostés tal com mana la tradició, a compartir uns moments de germanor després que els 12 clavaris i clavariesses hagen estat adequant durant les últimes setmanes l’emblemàtic edifici en col·laboració amb el Consistori.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, junt a la regidora de Cultura Festiva, Susana Cazorla, la de Turisme, Raquel Casares i el de Cultura, Manuel Andreu, així com membres de la Corporació Municipal, autoritats polítiques d’altres municipis i autoritats eclesiàstiques han acompanyat a les persones en aquesta celebració. La trobada suposa el retorn de l’assenyalat dia després de dos anys d’absència per la pandèmia i ha sigut rebut “amb gran èxit entre els veïns i veïnes”, assenyala Chavarría.

“Enguany hem celebrat l’aniversari número 674 d’aquesta tradició”, explica el primer edil, “una festa que ha anat transformant-se amb el pas del temps, encara que sempre amb la característica principal de ‘fer poble’ comú en tots els anys”. I és que la programació ha congregat a un gran nombre d’assistents, que han pogut gaudir d’activitats lúdiques, la tradicional missa en la construcció única de l’Ermita dels Peixets amb una vintena de sacerdots, paelles populars per a les quals l’Ajuntament ha facilitat els ingredients, les taules i les cadires i una música ambient després del menjar.

“Tot això en l’entorn únic que ofereix Alboraia: amb la mar i l’horta al costat, gaudint de la nostra gastronomia i de les nostres tradicions, uns dels grans atractius turístics del municipi que serveix com a preludi de les Festes Patronals, que es duen a terme els 10 primers dies de juliol”, assenyala Miguel Chavarría. La festa del ‘Miracle dels Peixets’ i l’ermita construïda en honor a la llegenda formen part de ‘Alboraia Turisme’, la marca creada per a potenciar aquest sector de la societat que s’emmarca dins del Pla Estratègic de Turisme i el Pla Director de Turisme Intel·ligent.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià