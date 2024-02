924 policies locals de l’Ajuntament de València tenen ja la formació oficial per emprar el desfibril·lador DESA

Totes les comissaries de proximitat de València tenen un desfibril·lador DESA en les seues instal·lacions

924 policies locals han rebut en els últims dos anys una formació oficial que els forma i els capacita per a utilitzar el desfibril·lador DESA

924 policies locals han rebut en els últims dos anys una formació oficial que els forma i els capacita per a utilitzar el desfibril·lador DESA, que és el que empra l’Ajuntament de València en totes les seues instal·lacions. Es tracta d’un curs teoricopràctic impartit per metges i infermers del mateix servici de Salut Laboral de la Policia Local de València i que s’imparteix en les seues instal·lacions.

En este sentit, el regidor de Policia Local, Jesús Carbonell, ha afirmat que “quan hi ha una parada cardiorespiratòria, la ràpida utilització del desfibril·lador és fonamental per a revertir esta situació i els policies, per la seua proximitat, en moltes ocasions són els primers a arribar al lloc dels fets i assistir les víctimes”. Segons ha explicat Carbonell, “totes les comissaries de proximitat tenen un DESA en les instal·lacions i un altre en un dels patrulles, però el més important és que la pràctica totalitat dels agents que presten servici estan formats per a intervindre amb el DESA, fer una RCP o realitzar una altra tècnica de primers auxilis”.

Segons la Fundació Espanyola del Cor, les possibilitats de supervivència es redueixen un 10% davant una persona que pateix una parada cardíaca per cada minut que passa sense realitzar les maniobres de RCP i l’ús del desfibril·lador. Si l’ús d’esta mena de desfibril·ladors es produïx en els 3 minuts després de la parada cardíaca, la supervivència augmenta un 73% i, si s’utilitza en menys de 5 minuts, les possibilitats s’incrementen fins al 50%.

Si tenim en compte que el 80% dels casos ocorren en el domicili o en la via pública, resulta fonamental desplaçar-se al lloc per a atendre estos pacients de la manera més ràpida possible.

Qualsevol persona està capacitada per a utilitzar un desfibril·lador si ho fa sota la direcció directa del 112. Una altra cosa diferent és utilitzar-lo de manera autònoma. Des de l’any 2022, una normativa de la Conselleria de Sanitat exigeix que per a emprar un desfibril·lador cal tindre un títol oficial. Per això, els membres del Servici de Salut Laboral de la Policia Local de València es van formar com a instructors de DESA a través d’un curs impartit per la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC), que els habilita a impartir la formació requerida per la Generalitat per a emprar el desfibril·lador.

El curs té una durada de 4 hores i s’hi realitza una formació sobre la maniobra de reanimació RCP, el DESA i l’obstrucció de la via aèria per un cos estrany. Els cursos es fan en grups d’un màxim de 10 persones i s’uempra un desfibril·lador de docència i ninots de diferents grandàries, adult, xiquet i bebé per a practicar la maniobra d’Heimlich. També s’ofereix un altre tipus de formació sobre primers auxilis.

Enguany s’està fent un segon curs d’especialització per a aquells que van fer ja el curs en el 2022 i, a més, s’està formant la resta del personal no policial que treballa en la Policia Local i funcionaris d’altres servicis.