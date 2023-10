Halloween aplega a Mareny de Barraquetes amb moltes sorpreses

La celebració de la nit de les ànimes aplega a Mareny de Barraquetes la vesprada de dimarts 31 d’octubre amb la Festa Halloween.

Una festa que s’ha instal·lat per a quedar-se al nostre territori arribada d’altres països.

L’alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, ha avançat que en aquesta edició hi han sorpreses a més d’activitats per a tot el públic assistent. La falla Sol i Tarongers serà l’encarregada d’abastir a les persones participants de beguda i bocadillets.

Sanjaime, destaca que aquesta és una ocasió per tal que Mareny de Barraquetes s’òmpliga de vida en una època en la qual la població ja no gaudeix de l’afluència de persones que estiuegen a les seues platges i, així aprofitar aquesta festivitat per eixir al carrer i fer gemanor.

Sanjaime, ha convidat a tothom a participar d’una jornada festiva en la qual tots han d’anar amb la seua disfressa. El punt d’encontre és a les portes de l’Ajuntament des d’on es portarà a terme una desfilada fins el Poliesportiu.