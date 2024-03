Visit Cullera incorpora una xatbot a la web per proporcionar informació en temps real

La iniciativa, finançada amb fons europeus, ha permès la renovació integral del portal turístic implementant millores d’accessibilitat

La marca turística de Cullera, més coneguda com Visit Cullera, ha renovat integralment la seua web i incorporat un xatbot per adaptar-se a les noves necessitats digitals i d’accessibilitat dels usuaris. Així, l’Ajuntament de Cullera ha millorat aquest servei gràcies a un projecte de transició digital finançat amb els fons europeus Next Generation per valor de 18.156 euros.

El principal objectiu, tal com ha assenyalat la regidora de Turisme, Débora Marí, és «implementar mesures per millorar la competitivitat turística en el destí a través d’un portal web més modern i adaptat a les necessitats dels usuaris, en diversos idiomes i que garantisca una experiència completa en temps real a tots els visitants».

Aquestes millores busquen proporcionar informació actualitzada i de forma àgil als turistes, assegurant que la web i el xatbot siguen accessibles per a tots els usuaris. Això permet contribuir no solament al desenvolupament d’un turisme competitiu, sinó també inclusiu ja que elimina barreres d’accessibilitat física i digital en l’oferta turística del municipi.

D’aquest mode, l’Ajuntament de Cullera reforça el seu compromís amb la modernització dels serveis turístics, posicionant la ciutat com un destí inclusiu i accessible per a tots. La renovació de la web Visit Cullera i les millores en l’accessibilitat marquen una fita significativa en la promoció del turisme divers i sensible.

El següent pas d’aquest projecte de millora de la competitivitat turística és l’articulació d’una oficina mòbil que permetrà proporcionar informació de forma més directa a turistes i ciutadans en tota la zona litoral.