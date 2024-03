Alzira grava la memòria oral de la seua història més recent

Alzira i la Mancomunitat mamprenen el projecte MEMÒRIA VIVA per a conservar la memòria oral del segle XX.

Diversos elements del MUMA es poden disfrutar en 3D i realitat augmentada

La història d’Alzira ja té gravades les seues veus. La Regidoria de Patrimoni Històric a través del Museu Municipal d’Alzira ha mamprés un projecte que evoca la memòria de testimonis vius. El projecte consistix a gravar entrevistes amb persones majors que recuperen les seues vivències d’infància i joventut. Amb l’objectiu de crear un fons per al museu de la memòria oral. El projecte ja ha fet els primers passos amb una xicoteta selecció de persones d’Alzira que ja s’han entrevistat.

Els primers protagonistes han sigut la dona més gran d’Alzira, Milagros Pérez, que complia este mes de febrer cent tres anys. Manuel Román, fill de Fermín Román, heroi de Mauthausen. Que ens parla de son pare. José Clausi i José Vayà, primers regidors de l’etapa democràtica de l’Ajuntament d’Alzira. Joaquin Tortosa, extreballador d’Avidesa.

El regidor de Patrimoni Històric, Xavi Pérez, considera que «la història d’una ciutat la fa la gent. Per això esta iniciativa pretén crear un arxiu de la memòria oral d’estes persones. Que, per l’edat que tenen, han viscut diversos fets històrics i han conegut de ben a prop la vida econòmica, social i política d’Alzira. Més enllà de la Història en majúscules volem acostar-nos a testimonis diversos dels alzirenys i alzirenyes. Que són història viva i passaran a formar part del nostre patrimoni».

El projecte està obert i s’espera que, amb la presentació, arriben altres històries interessants de persones de la ciutat. Les entrevistes es podran veure i escoltar a través del portal web municipal i Riberana de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

La presidenta, Paqui Momparler, destacava que «estos testimonis contribuïxen a valorar la qualitat de vida que tenim i refermar l’estima pels nostres valors democràtics. Per eixe motiu, hem volgut col·laborar amb mitjans tècnics i humans per a anar enriquint eixe arxiu de memòria junt amb l’Ajuntament d’Alzira».

L’Ajuntament d’Alzira i la Mancomunitat estan oberts a rebre noves propostes per a entrevistar persones majors del municipi. Qui vullga pot fer arribar la seua proposta a través de correu electrònic –museu@alzira.es– o per telèfon (962 01 76 49).

Reproducció en 3D dels fons del Museu Municipal d’Alzira – MUMA

D’altra banda, també s’ha creat un catàleg digital d’escultures i objectes del MUMA que es reproduïxen en 3D. Per a poder contemplar-les per tots els costats.

La Mancomunitat de la Ribera Alta, amb el projecte Riberana, i l’Ajuntament d’Alzira presenten una desena d’elements patrimonials, escultures i altres objectes que estan exposats en el MUMA d’Alzira en 3D. Mitjançant la tècnica de fotogrametria, s’han digitalitzat i creat uns models virtuals de les obres. «Es tracta d’una tècnica similar a la usada amb les torres o les ermites, a menor escala. Com a novetat, hem editat un tríptic que incorpora codis QR per a veure els elements en realitat augmentada. Només amb un telèfon mòbil, podem transportar i explorar l’element a l’entorn on ens trobem» afirmava la presidenta de la Mancomunitat.

Entre els elements digitalitzats hi ha béns d’interés cultural, escultures d’autors alzirenys, imatges religioses i objectes d’un gran valor històric, com són l’àngel custodi, l’àngel redemptor, el martell pneumàtic, maces d’argent, placa del doctor Ferran, caixa de gra, maternal, sant Isidre, Villarenca i la Mare de Déu del Lluch. A través del QR, a més de veure’ls, se’n pot consultar la fitxa tècnica, en la qual hi ha informació de la peça, de l’autor/a, els materials i la seua historia.

Estes dos iniciatives que ha presentat hui la presidenta de la Mancomunitat, Paqui Momparler, i l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, les ha mampreses conjuntament la Mancomunitat, a través de Riberana, i l’Ajuntament d’Alzira, per mitjà de la Regidoria de Patrimoni Històric i Memòria Democràtica, coordinada des del MUMA.

Per a l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, “les dos iniciatives son magnífiques ja que tracten de recuperar i mantenir el nostre patrimoni, la nostra memòria i la nostra identitat com a poble.”