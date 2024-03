Quart de Poblet camina Cap a la Igualtat de Gènere

En Quart de Poblet, la Setmana de la Dona s’ha convertit en una oportunitat per reconèixer i celebrar els èxits, les contribucions i la resiliència de les dones en tots els àmbits de la vida.

Amb una agenda plena d’activitats que promouen la igualtat de gènere i la consciència feminista, el municipi s’uneix a la commemoració del Dia Internacional de la Dona amb iniciatives significatives i inclusives.

Durant tota la setmana, els veïns de Quart de Poblet han pogut participar en una gran varietat d’esdeveniments i tallers organitzats per l’Ajuntament i altres entitats locals. Des de xerrades inspiradores fins a exposicions artístiques, cada activitat ha estat dissenyada per fomentar el diàleg, la reflexió i l’empoderament de les dones. Acabant hui amb la marxa de dones empoderades que ha sigut un èxit total de participació.

I és que com bé diu l’alcaldessa es important seguir celebrant estes activitat i per tal de continuar concienciant a la població sobre la igualtat de gènere i no donar res per sentat, doncs este any ha sigut el primer any que a Quart de poblet no s’ha pogut celebrar la declaració institucional del 8M

És important recordar que encara hi ha molt per fer en la lluita per la igualtat de gènere però des de l’Ajuntament de Quart de Poblet, es reconeix aquesta realitat i es treballa per a un futur millor i més equitatiu per tothom