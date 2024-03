Les dones del PP celebren el Dia de la Dona a Carlet

Al voltant de 300 dones militants i simpatitzants del Partit Popular, representants d’entitats i càrrecs públics han commemorat el Dia Internacional de la Dona a Carlet, la Ribera Alta.

Un any més, El PP de la província de València s’ha reivindicat un any més com el partit “de la igualtat i la llibertat”. Tal com ha dit en el seu discurs l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, un partit que defén la igualtat amb “fets i llocs de responsabilitat”.

Per part seua, la vicepresidenta segona i consellera d’Igualtat, Susana Camarero. Ha posat l’accent en la necessitat de trencar les barreres i el sostre de cristall. Que impedix la igualtat real en el mercat laboral entre homes i dones i qué és la igualtat per a el paper popular. “Una igualtat sense sectarisme ni pancartes”

De la mateixa manera, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha assegurat que “el PP continuarà lluitant per l’eliminació de la bretxa salarial associada a la maternitat, per a garantir la conciliació de la vida laboral i familiar de pares i mares, i per promoure entre les dones l’emprenedoria i les posicions de lideratge empresarial”.

L’acte, en el que es va brindar amb cava de Requena i va estar amenitzat amb la interpretació musical de dones violoncel·listes. També va comptar amb la intervenció de la secretària general del PP de la província de València. Reme Mazzolari i la presidenta de l’Associació d’Elaboradors de Cava de Requena, Rebeca García.