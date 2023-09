La Pobla llarga ja disposa d’aigua òptima per al consum humà

Durant tot un mes, concretament des del dia vuit d’agost fins hui, vuit de setembre, els veïns i veïnes de La Pobla Llarga han hagut d’abastir-se d’aigua embotellada. Per la detecció d’alguns components contaminants. Malgrat haver complit amb els períodes de canvi de filtres amb regularitat.

Així ho ha declarat, Neus Garrigues, alcaldessa de La Pobla Llarga. Qui a més ha explicat com ha sigut el procés que s’ha hagut de portar a terme perquè hui tota la població ja puga fer ús de l’aigua que ix de les seues aixetes. Al rebre l’informe positiu de Salut Pública amb els índex correctes per al consum.

Garrigues, ha aclarit que l’Ajuntament ha invertit prop de 25.000 euros, fent-se càrrec de la despesa que ha provocat aquest problema amb l’aigua i que ja siga òptima per al consum huma i per a cuinar.

Finalment, l’Alcaldessa ha comunicat que estan en negociacions amb l’empresa adjudicatària de la gestió de l’aigua potable de la població. Per tal que hi haja un descompte en el rebut per totes les molèsties ocasionades durant el mes d’agost.