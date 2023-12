El govern del PP renuncia a una subvenció d’innovació en el comerç

En el ple ordinari de novembre, l’alcaldessa Trini Montañana va donar compte de la renúncia a la subvenció de territoris innovadors per a fomentar el comerç de Meliana.

Concretament, es perden 118.634,15 €, una de les quantitats concedides per la Conselleria d’Innovació més elevades amb la finalitat d’assolir els objectius estratègics europeus, en aquest cas la transformació digital i les ciutats intel·ligents.

El Grup Municipal Compromís denuncia que l’actual govern del Partit Popular ha deixat perdre una subvenció important, de 118.634,15 €, per a impulsar el consum intern i la digitalització dels comerços locals. El conjunt del projecte presentat pel govern anterior de Compromís a la Conselleria d’Innovació haguera suposat una inversió total de 158.178,67 €, que ara no s’executarà.

Com recorda la regidora de Compromís i anterior responsable de Foment Econòmic, Amparo Martí: “És del tot irresponsable que el govern del PP haja renunciat a una subvenció i a un projecte tan important per al comerç de Meliana, un dels sectors econòmics més importants i tradicionals del poble que necessita actuacions d’impuls, especialment en uns àmbits, el de la transformació digital i la innovació, que són costosos i tenen la seua dificultat”.

El projecte contemplava diverses actuacions com ara la instal·lació de mobiliari urbà digital (mupis) per a fer promocions comercials o difondre activitats i informació d’interés. També la implantació d’una targeta comercial per a fomentar les compres sostenibles o la creació d’un Marketplace municipal on els comerciants pogueren obrir també les seues botigues virtuals.

A més, contemplava la instal·lació de taquilles intel·ligents per a habilitar espais d’entrega i de recepció de mercaderies i productes. Seguint en la línia encetada pel govern anterior, també es continuava amb els bons comercials vinculat als esforços i la implicació de la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.

Per a la responsable valencianista: “Es molt frustrant vore com l’equip de govern popular malbarata en poc temps tots els esforços realitzats des de la Regidoria, per la tècnica en gestió de fons europeus -que també ha desaparegut- i per l’Oficina de Foment Econòmic, en l’elaboració de projectes i la captació de fons i subvencions per a Meliana”.

El foment del comerç local fou una línia de treball prioritària que ara es veu clarament frenada en el seu impuls.

Com incideix la regidora: “És prou lamentable l’excusa que han donat l’alcaldessa Trini Montañana, el portaveu Pedro Cuesta i la regidora de Foment Econòmic Merce Brocal, en vincular aquesta subvenció a una altra inversió impulsada pel govern anterior de Compromís de regeneració urbana de la zona comercial, d’1,4 milions d’euros, que es va presentar a una convocatòria estatal de subvencions i que no ha sigut concedida per l’esgotament de la partida pressupostària.

És l’excusa que han donat quan, per procediment, terminis d’execució i justificació, des de l’inici era impossible la seua vinculació”. El govern de Compromís va plantejar els dos projectes com a complementaris, però mai vinculats i excloents, i els dos formaven part d’un veritable projecte transformador per a l’àrea comercial de Meliana.

Un projecte que també tenia en compte una tercera actuació important de la Generalitat, en aquest cas de Ferrocarrils de la Generalitat, per a la supressió del pas a nivell de la CV-300, l’antiga carretera de Barcelona, que suposava la reordenació dels accessos i la redefinició de l’eix comercial del municipi. Un projecte de més de nou milions d’euros que, ara mateix, tampoc se sap en quin punt es troba.

Així, Martí conclou: “Des de juliol, el nou govern del PP sabia que s’havia concedit aquesta subvenció a Meliana i no ha fet res per a poder executar el projecte en temps i forma fins a deixar-la perdre. És una irresponsabilitat que només s’entén veient com en aquests mesos, sobretot, s’han dedicat a les coses d’aparador i d’aparença i molt poc a la gestió i als projectes municipals realment importants”. La sol·licitud de la subvenció es feu el 31 de maig i la resolució provisional de la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Meliana es coneixia en juliol, temps suficient per a fer les modificacions pressupostàries necessàries per a licitar i executar el projecte abans de final d’any.