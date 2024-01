La programació cultural febrer-juliol 2024 a Paiporta ofereix diversitat i riquesa artística i arranca amb l’‘Any Estellés’

L’Ajuntament de Paiporta presenta la seua programació cultural per als primers sis mesos de l’any. Desplegant un ventall d’esdeveniments en els tres edificis municipals: Museu de la Rajoleria, Auditori Municipal i Biblioteca Maria Moliner Ruiz.



Aquest 2024, Paiporta commemora el centenari del naixement de l’autor valencià Vicente Andrés Estellés (1924-1993). La Regidoria de Cultura, en col·laboració amb centres educatius locals, organitzarà tallers i xarrades al llarg de l’any. Per a destacar la rica herència cultural d’Estellés. A partir de setembre, mes del seu naixement, es revelaran activitats especials en reconeixement a la seua extensa obra i impacte cultural en l’àmbit internacional.



“La població paiportí està convidada a submergir-se en aquest fascinant viatge cultural per a totes les edats. On la riquesa d’expressions artístiques es fusiona amb l’homenatge a una icona literària valenciana que ha portat el segell de la nostra cultura a la comunitat internacional” explica la regidora de Cultura, Esther Torrijos. “Des de l’Ajuntament estem molt il·lusionats amb aquesta oferta artística tan àmplia. Que aconsegueix acostar les arts escèniques i la lectura a totes i tots dins del nostre poble” conclou.

Diversitat artística es reflecteix en l’oferta cultural, que inclou teatre, dansa, cinema, música





La diversitat artística es reflecteix en l’oferta cultural, que inclou teatre, dansa, cinema, música, monòlegs, exposicions, tallers i club de lectura. La programació del Auditori Municipal continua oferint preus populars d’entre 3 € i 4 € per a veure espectacles com ‘Hui no estrenem’, de L’Om Imprebís (17 de febrer a les 19.00 h) o Lú, de la Companyia Maduixa (18 de febrer a les 18.00 h i les 19.00 h). Premiat com a millor espectacle d’Arts Escèniques Valencianes.

Entre els esdeveniments destacats es troba la VIII Edició del Festival de Narració Oral ‘Món de contes’. Programat del 9 al 19 d’abril, que promet submergir als espectadors en captivadores històries narrades per experts contacontes.

A més, els Diumenges Menuts de teatre infantil animaran les places del poble, oferint entreteniment de qualitat per als més joves. Aquesta iniciativa contribueix a fomentar l’amor per les arts escèniques des de primerenca edat. I per als xicotets i xicotetes lectores s’organitzen sessions quinzenals de contacontes amb animació. Els dimarts a les 17.30 h, a la Biblioteca maria Moliner Ruiz. L’entrada serà lliure fins a completar aforament.