La primera oficina mòbil de Labora ja funciona a Catarroja per a atendre persones desocupades i empreses afectades per la riuada

Es tracta d’un espai temporal que funcionarà com una oficina i que estarà operativa fins que l’Espai Labora de Catarroja puga obrir les seues portes

En els pròxims dies s’obriran altres tres oficines mòbils temporals en altres tantes localitats afectades pel temporal

A més, dos autobusos de Labora recorren la zona afectada per a informar la ciutadania

La primera de les oficines mòbils temporals que Labora, Servici Valencià d’Ocupació i Formació, ha posat en marxa ja presta des d’este dilluns els seus servicis a Catarroja. Este espai temporal estarà operatiu fins que l’oficina Espai Labora de la localitat puga tornar a atendre amb normalitat.

Esta primera oficina mòbil estarà instal·lada en el carrer Joan Giner, davant de l’Espai Labora de Catarroja, i és la primera de les quatre que està previst que funcione. En els pròxims dies s’obriran altres tres oficines mòbils temporals en altres tantes localitats afectades pel temporal.

En esta oficina de Catarroja, oberta en horari de 09:00 a 14:00 hores, el personal de Labora informa i orienta tant persones desocupades com les empreses que a causa d’esta catàstrofe necessiten recórrer a un ERTO per causa de força major per a poder reconstruir-se i tornar a funcionar.

Autobusos Laboradana

Paral·lelament a la posada en marxa d’este servici, els autobusos Laboradana continuaran el seu recorregut per les zones afectades per la riuada. Este dilluns i durant la jornada del dimarts se situaran en la plaça del 3 d’abril de Paiporta i davant de l’Ajuntament de Godelleta. Durant esta setmana els autobusos estaran el dimecres a Vilamarxant i Favara, i dijous i divendres a Bétera i Utiel.

L’atenció en estos autobusos és en horari de 10:00 hores a 17:00 hores, de manera ininterrompuda, per a prestar ajuda i assistència a persones i empreses de les localitats en les quals es troben. El recorregut, tant de les oficines mòbils com del bus Laboradana es pot consultar en este enllaç.

Labora ha posat a la disposició de les persones usuàries diferents maneres per a fer qualsevol gestió que puguen necessitar. La renovació de la demanda d’ocupació continua sent automàtica per a tots els usuaris que residisquen en la província de València.

Així mateix, la pràctica totalitat de les gestions de Labora es poden realitzar per via telemàtica a través de diferents mitjans: la web www.labora.gva.es, l’app @GVAPuntLabora, els caixers PuntLabora dels quals disposen els municipis o telefònicament a través del telèfon 012 o 963866000.

Cal recordar que qualsevol persona que residisca en un municipi afectat per la riuada pot ser atés en qualsevol Espai Labora sense necessitat de cita prèvia. Tots els Espai Labora de la Comunitat Valenciana presten servicis amb normalitat, a excepció dels de Catarroja, Alaquàs i Chiva, que ho fan de manera telemàtica o telefònica, a l’espera que es puguen instal·lar les oficines mòbils que completen la prestació del servici, com ja s’ha fet a Catarroja.

Així mateix, la Generalitat ha habilitat el correu electrònic dana_ocupacio@gva.es en el qual consultar qualsevol dubte sobre ocupació que s’haja generat a conseqüència del temporal, així com el portal web Som Solidaritat, des del qual se centralitza tota la informació necessària per a trobar informació sobre ajudes i servicis relacionats amb la situació d’emergència arran del temporal.