LA UNIÓ indica que la falta de pluges comportarà un descens del 35% de la pròxima collita d’ametles

A UNIÓ indica que la falta de pluges comportarà un descens del 35% de la pròxima collita d’ametles en la Comunitat Valenciana encara que d’excel·lent qualitat

L’organització reclama a la Conselleria d’Agricultura una bateria de mesures per a compensar la greu situació dels productors

Les primeres estimacions de LA UNIÓ, recollides a peu de camp en les diverses zones productores, pronostiquen una producció lleugerament superior a les 4.000 tones d’ametla en gra, la qual cosa representa un descens del 9% respecte a la campanya passada que ja va ser una de les més baixes del segle.

Amb aquesta nova collita es tornaran a batre rècords a la baixa, perquè significarà un descens del 35% sobre la mitjana del període 2000/2022. No obstant això, malgrat aquest descens, la qualitat és molt bona, millor que la passada campanya.

Per províncies, les previsions poden variar lleugerament. A les comarques d’Alacant, a causa de la major concentració d’ametlers en regadiu, la producció se situaria al voltant de les 1.500 tones, la qual cosa representaria un augment del 18%.

En les de València, amb una estimació d’unes 1.600 tones, el descens seria d’un 5%, mentre que en les de Castelló, la zona més afectada per la sequera, s’espera una collita de poc més de 1.000 tones, la qual cosa representa un decrement del 35%.

Les causes d’aquesta caiguda de la producció es deuen, fonamentalment, a la falta de pluges dels últims mesos, sobretot durant l’hivern i la primavera que han agreujat la persistent sequera que venen suportant la major part de les comarques productores d’ametla i que ha afectat en grau més alt la província de Castelló.

Hi ha també una alarmant falta de rendibilitat en les explotacions. Els preus de la campanya passada van ser un 60% inferiors als de la campanya 2014/15, mentre que cada any hi ha major importació d’ametles de Califòrnia amb preus cada vegada més baixos. En aquest sentit, les importacions d’ametles a la Comunitat Valenciana han augmentat un 45% en els últims quinze anys.

El preu d’importació d’ametles nord-americanes en 2023 va ser de 3.63 €/kg, un descens del 26% en relació amb 2022. Aquestes importacions són de menor qualitat per culpa dels sistemes productius que empren, tal com es demostra amb les deteccions d’aflatoxines. Davant aquesta situació, LA UNIÓ advoca per “reforçar les nostres produccions i evitar una excessiva dependència de les importacions que afonen als nostres productors”.

Aquesta injusta competència deslleial amb els productors d’ametla és provocada a més per grans empresaris de la Comunitat Valenciana que cada any redueixen la seua compra d’ametla autòctona en favor de la importada, que posen en perill la producció d’ametles en el nostre territori i en conseqüència l’empobriment de les comarques d’interior.

“Els productors d’ací reben cada vegada menys diners pel seu esforç de cultivar ametles, mentre que uns altres s’omplin les butxaques rebent a més diners públics per a les seues inversions”, denuncia LA UNIÓ. Aquesta campanya la situació pot ser ja irreversible, ja que el Departament d’Agricultura dels EUA preveu una producció de 1,36 milions de tones, un 21% superior a la de 2023 i la segona collita més alta de la història.

LA UNIÓ traslladarà a la Conselleria d’Agricultura una bateria de mesures per a minimitzar els efectes relacionats amb la greu situació climàtica. En aquest sentit, l’organització proposa una partida econòmica per a poder replantar els arbres morts per la sequera, la revisió i actualització de dades de pluviometria perquè hi haja més zones productores que es puguen acollir a les ajudes acoblades de la PAC de fruita seca i unes dotacions mínimes d’aigua (pous sequera) per a salvar aquells ametlers que es troben en fase quasi terminal.