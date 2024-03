A UNIÓ reitera a la Comissió Europea la necessitat d’investigar un possible dúmping comercial dels cítrics d’Egipte en el mercat comunitari

L’organització es posarà en contacte amb l’Oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les perquè trasllade i treballe aquesta petició davant les autoritats comunitàries

LA UNIÓ Llauradora ha reiterat a la Comissió Europea la necessitat d’investigar a Egipte per possible dúmping comercial en l’entrada dels seus cítrics al mercat comunitari, argumentat sobre la base del Reglament (UE) 2016/1036 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relatiu a la defensa contra les importacions que siguen objecte de dúmping per part de països no membres de la Unió Europea.

En aquest sentit, LA UNIÓ es posarà en contacte amb l’Oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les-Fundació Comunitat Valenciana, de la Generalitat, perquè trasllade i treballe en aquesta petició davant els organismes comunitaris a fi de que s’investigue eixe dúmping comercial, entre ells, el Comité Europeu de la Regions on Espanya disposa de 21 membres i un d’ells és el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

LA UNIÓ indica que durant els mesos de gener a abril hi ha cada vegada més una presència significativa en els lineals de les grans cadenes de distribució europees de cítrics procedents d’Egipte i aquesta campanya podria fins i tot batre rècords. “Arriben amb preus molt baixos que distorsionen el mercat i ens fa perdre competitivitat als productors europeus que complim amb els compromisos del Pacte Verd de la UE en matèria mediambiental i social, la qual cosa no ocorre amb els cítrics egipcis”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

Eixa competència afecta a la nostra campanya que fins a finals de desembre tenia un comportament positiu i ara es ressent fortament amb les importacions de taronges d’Egipte. Els enviaments massius de taronges egípcies als mercats comunitaris provoquen un solapament evident amb les varietats dels països productors de la Unió Europea. En aquest sentit, la UE és un mercat únic i el fet que les importacions egípcies siguen més predominants en alguns Estats membres que en uns altres no implica que aquests productes no competisquen en el mateix mercat, entre si i amb la producció interna de la UE.

Cal assenyalar que amb les últimes dades disponibles que són de novembre de 2023, Egipte va exportar a la Unió Europea un total de 488.881 tones, cosa que va significar un 108% més que l’any anterior i un 84% més que la mitjana de les últimes campanyes, sent ja el segon país importador després de Sud-àfrica.

en els primers mesos de cada any quan la presència de taronges egípcies és més que rellevant en els lineals dels supermercats europeus i l’estan fent aquesta campanya amb escreix, en clar desavantatge amb la producció europea de varietats de taronja.

Els preus dels cítrics d’Egipte són a més inferiors als europeus, cada vegada més baixos, i distorsionen de manera evident la nostra campanya. Les varietats de taronges egípcies per a mercat en fresc, Navel o València, es posen en els ports europeus a uns preus que ronden els 0,48 i 0,46 euros el quilo, respectivament, i si són per a suc a 0,38 €/kg. Aquestes xifres són un poc menys que el preu que les nostres taronges tenen a l’eixida dels magatzems.

Aquests preus són possibles entre altres coses perquè el salari mínim interprofessional a Egipte durant l’any passat va ser de 168,60 euros (12 pagues) al mes, mentre a Espanya va ser de 1.000 euros (14 pagues). La diferència d’SMI anual és evident, dels 2.023 euros a Egipte pels 14.000 euros a Espanya. L’SMI egipci està molt per davall del salari dels països productors de cítrics de la UE. A això cal afegir que Egipte no compleix amb els convenis internacionals del treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT) perquè prohibeix el reconeixement oficial dels sindicats independents, pel que LA UNIÓ ja va proposar en el seu moment la suspensió automàtica d’importacions a la Unió Europea per aquest motiu. Les importacions de cítrics procedents d’Egipte, com les d’altres països tercers, tenen uns estàndards mediambientals i de fitosanitaris molt inferiors als europeus i això els facilita també produir molt barat. LA UNIÓ proposa des de fa temps la reciprocitat en les formes de producció i en l’ús de productes fitosanitaris.

El problema ja no és únicament ara, sinó a futur. Egipte té plantats quasi 24 milions de tarongers, dels quals prop de 14 milions d’arbres ja estan en producció, però la resta encara no l’ha fet.