L’Ajuntament prepara una programació de concerts molt ambiciosa que comprén tots els gèneres musicals i públics

Jordi Mayor assegura una oferta festiva que conjumina música, tradició i pólvora

Cullera revela la seua programació musical per a les Festes Majors d’aquest 2024, que se celebraran del 6 al 14 d’abril. Un programa ambiciós, que s’ha presentat mitjançant una actuació artística simulant un Cabaret, que omplirà de cultura festiva i espectacle tota la ciutat i que aquesta any l’encapçalen Abraham Mateo, La La Love You, La Fúmiga i Azúcar Moreno.

En aquesta ocasió, l’Ajuntament ha apostat per una oferta musical dirigida a un públic de totes les edats i amb la qual pretén abastar un gran nombre de gèneres musicals com el pop-flamenc de Azúcar Moreno, les sevillanes de María del Monte, la música festiva de la banda valenciana la Fúmiga, la música urbana de Ninyo Vargas, els sons llatins d’Abraham Mateo i Danny Romero, o el indie-pop de La La Love You. A més de música electrònica, Dj’s o les actuacions de les orquestres Panorama, Montecarlo o Mònaco.

«Hem preparat una oferta festiva que conjumina música, tradició i pólvora», ha explicat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, qui ha destacat la importància de la «cultura festiva» com a signe d’identitat i arrelament del poble de Cullera. «El respecte per la cultura i les tradicions és vital per a transmetre la nostra vertadera essència com a poble, i eixe agermanament passa per celebrar unes festes en les quals tots els veïns i veïnes de Cullera puguen participar, al mateix temps que oferir una oferta potent per a tots aquells visitants que vulguen vindre a conéixer-nos i divertir-se».

En eixe sentit, a les grans actuacions musicals se suma la representació de ‘La teua gran banda sonora. El xou de la música de cinema i televisió’, un espectacle amé i interactiu que combina música, humor i improvisació, ideal per a passar una bona estona en família; i la representació d’una adaptació de la famosa obra de teatre ‘La Celestina’ de Fernando de Rojas, interpretada per la reconeguda actriu Anabel Alonso.

Els concerts nocturns dels dies 10, 11 i 13, dirigits al públic més jove, se celebraran en l’aparcament de la Rada; mentre que la resta d’actuacions tindran lloc en dependències municipals i barris, amb l’objectiu d’acostar la festa a tots els racons del municipi.

D’altra banda, l’Ajuntament de Cullera aposta fort per la pirotècnia. Els dies 6, 7, 8, 10 i 14 d’abril tindran lloc mascletás i castells de focs artificials a càrrec de Germans Caballer Pirotècnics, Pirotècnia del Mediterrani, Pirotècnia Valenciana, Pirotècnia Aitana i Pirotècnia Alpujarreña.

«Volem que la festa impregne les nostres places i siga un reclam que convide a participar de la nostra cultura, tant a la ciutadania de Cullera, com a totes les persones que s’acosten a visitar-nos», ha instat la regidora delegada de Festes, Susi Melià.

Aquesta oferta festiva complementa als actes tradicionals de les festes en honor a la Verge del Castell, Verge de l’Encarnació i Patrona de Cullera, popularment coneguda com ´La Moreneta`, que estan ja a les portes de ser declarades Bé d’Interés Cultural de caràcter Immaterial (BIC).

Entre la diversitat d’actes destaquen la ‘Baixà’ de la Moreneta, que se celebra la primera nit de festes, la Ronda a la Verge, que té lloc la nit següent a l’església dels Sants Joans, la Nit de l’Aurora, la Processó de Sant Vicent, el Novenari i l’acte de la ‘Pujá’, amb el qual es posa fi a les festes.

Programació Musical



Comença el dissabte 6 d’abril, Nit de la Baixà, amb el tradicional Festival Marítim i l’actuació dels grups La Fúmiga, Maluks i Caramelo. Mentrestant, la Tokyo Band amenitzarà la vetlada en la Plaça Llibertat.

L’endemà, 7 d’abril, en l’aparcament del Prat actuarà l’orquestra Panorama, i el plat fort de la nit és l’actuació de Azúcar Moreno en la Plaça Alboraia.

El dimarts, dia 9, la música la posarà l’artista sevillana María del Monte als Jardins del Mercat, mentre que a la Casa de Cultura tindrà lloc l’espectacle ‘La teua gran banda sonora’, un xou que combina música, humor i improvisació.



Els dies 10, 11 i 13 la música també es trasllada a l’aparcament de la Rada. El dimarts amb Chemical UFO!, Indietonic, Electropop i Tech House, i a continuació el concert de la banda La La Love You. El dimecres la música la posarà Abraham Mateo.

El dia 12, l’orquestra Montecarlo serà l’encarrega d’amenitzar el tradicional Ball de Disfresses als Jardins del Mercat.

L’últim dia d’actuacions serà el dissabte 13, Nit de l’Aurora. En l’aparcament de la Rada se celebrarà el Cullera Reggaeton Nit de l’Aurora, amb Danny Romero, Nyno Vargas i Space Elephants.

Mentre en la travessia Maestro Serrano, l’orquestra Mònaco amenitzarà la nit, i Camilo. Big band actuarà als Jardins del Mercat

Pirotècnia

Quant a la programació pirotècnica els Germans Caballer Pirotècnics seran els encarregats tant de disparar les salves que donen inici a les festes el dia 6 a les 8 del matí, com d’oferir la mascletà i el castell en l’aparcament del Prat.

La mascletà del dia 7 la dispararà la Pirotècnia del Mediterrani.

L’endemà l’encarregara dels focs artificials serà la Pirotècnia Valenciana, que dispararà una mascletà nocturna en l’Aurora del Raval i la del matí a les 13.30 hores.

La Pirotècnia Aitana dispararà el castell del dia 10. I finalment, la Pirotècnia Alpujarreña s’encarregarà el dia 14, del castell de l’Aurora de Sant Antoni, de la mascletà i del castell que posarà el tancament a les festes 2024.