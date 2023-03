Acaba la instal·lació del sòl radiant en el futur Casal Jove d’Alzira

La regidoria de Serveis Socials de l’ajuntament d’Alzira ha finalitzat la instal·lació d’un sòl radiant. Pavimentat al futur Casal Jove ubicat a l’antic magatzem denomineu de Bufó. Una instal·lació que forma part de les reformes d’aquest edifici. Que en 2015 es trobava en estat ruïnós i l’ajuntament va tenir prendre mesures urgents de rehabilitació.

El responsable del departament de Serveis Urbans de la ciutat recorda que aquestes reformes estan duent-se a terme gracies a un finançament de 386.000 euros. Provinents dels Fons Europeus Next Generation. El regidor també ha recordat que aquesta obra va ser precedida en 2016 per una altra obra de substitució del sostre. Ha recordat que al llar de totes les fases que han anat esdevenint fins 2023 s’han anat duent a terme moltes altres actuacions de rellevant importància.

L’edil ha recordat que a dia de hui encara queda un nou projecte per a acabar la part elèctrica, parets i altres elements necessaris per a poder utilitzar aquest espai com a Casal Jove.