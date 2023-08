Accident Greu a la CV-415 prop de Picassent: Tres Persones Afectades

Un cotxe col·lideix frontalment amb una grua: Dos persones atrapades

Mobilitzat helicòpter medicalitzat per atendre les víctimes in situ

El passat diumenge es va registrar un greu accident a la carretera CV-415 prop de Picassent. Segons fonts oficials del Consorci Provincial de Bombers de València, l’avís va arribar a les 13:58 a causa d’una eixida de via d’un cotxe que va xocar frontalment amb una grua.

A l’arribada dels serveis d’emergència, es va comprovar que hi havia tres persones afectades: dos d’elles estaven atrapades dins del cotxe, mentre que una altra ja s’havia aconseguit alliberar del vehicle accidentat. La gravetat del xoc va requerir la intervenció immediata dels bombers per procedir a l’excarceració de les víctimes.

Després d’aconseguir extreure a les persones atrapades, les tres van ser ateses pels serveis sanitaris desplaçats al lloc de l’accident. Donada la gravetat d’algunes de les lesions, es va decidir mobilitzar un helicòpter medicalitzat per proporcionar atenció mèdica in situ i garantir un trasllat ràpid cap a un centre hospitalari en cas que fos necessari.

En aquesta operació de rescat han participat tres dotacions dels bombers: una dotació del parc de Torrent amb sergent al capdavant, una altra del parc de Silla, i una tercera del parc de Catarroja.

Aquest accident posa de manifest la importància de la prevenció i la prudència a l’hora de conduir, especialment en carreteres amb un alt trànsit de vehicles pesants com grues. Les autoritats estan investigant les causes exactes de l’accident, encara que de moment no s’han proporcionat detalls addicionals sobre l’estat de les víctimes o possibles responsabilitats. Es recomana als conductors que utilitzen aquesta via seguir les indicacions de trànsit i ser especialment prudents fins que es coneguin més detalls sobre l’accident i les seves causes.