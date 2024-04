Les Organitzacions Agràries de la Comunitat Valenciana organitzen un acte de protesta sectorial de l’arròs aquest dilluns 15 d’abril a Algemesí

Reprenen les organitzacions el calendari de protestes iniciat a la fi de gener

Les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana (La Unió Llauradora, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, UPA-PV i CCPV-COAG). Realitzaran un acte de protesta sectorial de l’arròs aquest pròxim dilluns 15 d’abril, des de les 11 hores. En la localitat d’Algemesí (Arròs Sos), davant la desastrosa situació comercial del sector arrosser valencià per les massives importacions procedents de tercers països.

Reprenen així les organitzacions agràries el calendari de mobilitzacions que van iniciar a la fi del passat mes de gener. Que fins a finals de febrer va comptar amb fins a quatre actes conjunts de protesta al llarg de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

La protesta tindrà lloc en els voltants de l’empresa Arròs SOS-Herba Ricemills. SLU -del grup Ebro Foods- situada en la carretera CV-42, km 3,5, en el terme municipal d’Algemesí. Els tractors arribaran al punt de concentració a través de carreteres comarcals. Principalment per la CV-516, i se situaran al llarg de la carretera que envolta aquesta empresa.

Potenciar l’economia de la nostra terra i salvar els aiguamolls valencians dels quals depén el cultiu de l’arròs

A la conclusió d’aquest acte reivindicatiu, s’elaboraran diverses paelles amb arròs valencià per a denunciar les importacions d’eixes empreses. L’objectiu és que els consumidors compren arròs valencià. “Per a menjar sa i segur, potenciar l’economia de la nostra terra i salvar els aiguamolls valencians dels quals depén el cultiu de l’arròs”. Assenyalen les entitats convocants.

Durant les últimes setmanes s’ha produït una gran entrada d’arròs procedent dels països asiàtics i importats per empreses amb implantació en la Comunitat Valenciana com a Arròs SOS. Just en un moment on no hi ha contractes de compravenda i els magatzems continuen plens d’arròs valencià de la passada campanya. Amb aquesta pràctica d’importacions, aquestes grans empreses suposadament pretenen baixar el preu de l’arròs valencià que afecta sensiblement la renda dels llauradors.

Els arrossers protesten així contra les polítiques agràries europees en el sector de l’arròs, davant la falta de reciprocitat en els acords comercials subscrits per la Unió Europea amb països tercers. Aquesta falta de reciprocitat fomenta una evident competència deslleial de les importacions agràries. “A diferència de l’arròs europeu que compleix els màxims estàndards de qualitat, Myanmar i Cambodja, per exemple, usen productes químics nocius per a la salut que estan prohibits a la UE, cultiven de manera insostenible per al medi ambient i vulneren els drets humans”, asseguren els arrossers.

També critiquen a les grans empreses arrosseres per no especificar en els paquets d’arròs que venen en les cadenes de distribució el país d’origen. Algunes d’elles venen arròs asiàtic com si fora valencià, indicant en l’etiqueta únicament el distribuïdor local i fins i tot fotos identificatives de la Comunitat Valenciana, la qual cosa arruïna als productors i enganya els consumidors.