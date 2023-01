L‘Ajuntament de Sueca continua oferint en 2023 activitats gratuïtes als menors per a afavorir la conciliació familiar

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Igualtat, i gràcies a la subvenció de 79.300 euros del Pla Corresponsables exercici 2023. Finançat pel Ministeri d’Igualtat mitjançant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Continuarà oferint una sèrie d’activitats a la ciutadania amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de les famílies amb menors de fins a 16 anys.

“Igual que hem fet en 2022, des de la Unitat d’Igualtat Municipal volem continuar oferint este servei gratuït Concilia de tallers i activitats en horaris de matí i vesprada. A partir del 9 de gener, per a tots els xiquets i xiquetes empadronats a Sueca.

La intenció és donar cobertura a les demandes de la societat. Oferint activitats concordes a les necessitats de la població més jove. I també als espais municipals de què es disposa, a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral de pares i mares i la cura de xiquets i xiquetes. Donant unes alternatives totalment gratuïtes i amb absoluta flexibilitat”, ha explicat la regidora d’Igualtat, Gema Navarro.

Les famílies interessades a apuntar als menors, han d’enviar un correu a l’adreça

suecaconcilia@gmail.com. Amb el nom, cognoms i edat de cada xiquet o xiqueta, així com el DNI de la persona responsable, centre on cursa estudis. A més el centre al qual els agradaria que assistira dels dos que s’ofereixen: Cervantes o Carrasquer. Per a qualsevol aclariment, l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania el telèfon 744.654.164.

L‘activitat Espai Concilia per als mesos de gener i febrer, s’ofereix a xiquets i xiquetes de 3 a 14 anys en els dos Centres Educatius Públics d’Educació Primària de Sueca, Carrasquer i Cervantes. En horari de 7.30 a 9 hores i de 17 a 19.30 hores. A més, es continuarà prestant també, com l’any passat, un servei d’acompanyament dels menors per part de monitors. “Si es tracta d’alumnat de centres concertats, s’oferirà un acompanyament per a traslladar als xiquetes i xiquets als seus respectius centres. En el cas de ser necessari i sol·licitar-se”, ha explicat Navarro.