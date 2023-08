Actuació d’Emergència en un Edifici Protegit a Ontinyent per Garantir la seua Estabilitat

El Desinterès dels Propietaris Provoca la Intervenció Municipal en l’Edifici de 1880

El Pla de Xoc de l’Ajuntament Intervé en la Degradació d’Immobles al Centre Històric

L’edifici situat al carrer Santa Rosa nº24 a Ontinyent, datat de 1880 i catalogat com a protegit en l’ordenament municipal, ha requerit una actuació d’urgència per part de l’Ajuntament per garantir la seua estabilitat, degut a la manca d’interès de la propietat en la seua conservació. L’edifici, que destaca per l’escut nobiliari de pedra llaurada en la seua façana, va veure com la seua coberta es col·lapsava al juny passat, situació que va obligar a desallotjar els veïns dels immobles adjacents i va provocar una primera actuació d’urgència de l’Ajuntament.

Com que la propietat no ha complert les ordres municipals de reparació dels desperfectes, l’Ajuntament ha hagut d’assumir l’execució subsidiària dels treballs urgents en l’habitatge abandonat. Aquesta intervenció ha inclòs l’enderrocament controlat de les parts de la coberta que havien quedat penjant, la retirada d’enderrocs acumulats en l’escala, l’apuntalament de l’estructura de fusta, i la col·locació d’una estructura provisional amb perfils d’acer per a sostindre una coberta de planxa i protegir el tram de la coberta afonada. Aquests treballs han tingut un cost de prop de 20.000 euros.

El regidor de Territori, Óscar Borrell, explicava que aquesta actuació s’emmarca dins del “Pla de Xoc” posat en marxa per l’Ajuntament d’Ontinyent per frenar la degradació d’immobles al centre històric. Aquest pla inclou l’increment de les inspeccions i l’ús de drons per revisar cobertes en mal estat. Aquesta acció es va posar en marxa després de les intenses precipitacions de la primavera de 2022, que van accelerar el procés de degradació de certs immobles. Aquest Pla va permetre l’any passat dictar 42 ordres d’execució per enderrocs de cases al casc històric, als barris de La Vila i Poble Nou. En 10 d’aquestes ordres, l’Ajuntament va haver d’actuar de manera subsidiària al no ser atesos els requeriments remesos per l’administració.

Borrell recorda que la tramitació d’aquests temes és complexa i pot dilatar-se durant mesos. En molts casos, encara que els requeriments siguin atesos, hi ha altres situacions en les quals és difícil contactar amb el responsable de l’immoble i cal acudir al jutjat per accedir a l’immoble. També ocorre que l’habitatge siga de múltiple titularitat, dificultant la interlocució.

En el que va de 2023, l’Ajuntament ha hagut de procedir a l’actuació subsidiària en habitatges en diverses zones de la ciutat, per al que ha hagut d’anticipar més de 140.000 euros. Actualment, es troben en procés de licitació l’enderrocament subsidiari d’una casa en Tomás Valls, per 114.000 euros, i adjudicades altres dues a Cantereria 35 i Sant Pere 2.

Finalment, Borrell ha volgut recordar que el Pla de Xoc es complementa amb un intens treball en matèria d’habitatge en ajudes a la rehabilitació. Des de la posada en marxa en 2013 del primer programa de subvencions municipals, s’han concedit més de 500 ajudes per un valor de més de 3’2 milions d’euros.