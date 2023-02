Estadística Municipal actualitza les dades sobre ocupació d’apartaments turístics i vivendes visades

L’Oficina d’Estadística Municipal ha actualitzat les dades a la disposició de la ciutadania. En la seua pàgina web, https://www.valencia.es/val/estadistica/inici, poden consultar-se ja les novetats introduïdes. En esta ocasió, se centren especialment en l’àmbit immobiliari i en els usos turístics dels apartaments dedicats a activitats d’hostaleria. A més, la informació actualitzada oferix també dades sobre ocupació i l’habitual informació meteorològica.

En primer lloc, les persones usuàries poden comprovar les dades sobre habitatges visats, actualitzats a novembre de 2022. Tal com es pot apreciar en la web, el nombre total d’habitatges visats a la ciutat en eixe moment ascendia a 156, d’un total de 1.677 en tota la Comunitat Valenciana, i 13.887 en l’àmbit estatal.

D’altra banda, les actualitzacions recullen també les dades referides a l’ocupació hotelera, el nombre de pernoctacions en hotels. El grau d’ocupació apartaments turístics, i el nombre de pernoctacions en apartaments turístics. L’actualització correspon al mes de desembre de 2022, encara que s’oferixen dades de tota l’anualitat. Mentre el nombre de pernoctacions en hotels en eixe mes va ascendir a 334.789, les registrades en apartaments en el mateix període van ser 56.883.

A més, la informació nova inclou també altres apartats temàtics, com són els referits al trànsit de passatgers i mercaderies del Port de València (desembre de 2022), o les dades d’ocupació a la ciutat.

Com és habitual, les novetats estadístiques inclouen també altres índexs: s’ha actualitzat el panell d’indicadors de conjuntura (on es poden consultar de manera interactiva i gràfica aspectes com a dades de consum i preus, ocupació, trànsit o transports, entre altres). Finalment, s’han actualitzat també la informació meteorològica (MeteoVLC) i l’Atles Temàtic VLC, a més del Visor Àrees Vulnerables.