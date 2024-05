Adif proposa un pas inferior peatonal com a solució més eficaç i a curt termini per a eliminar el passa nivell entre Alfafar i Sedaví.

La solució ha sigut presentada hui als alcaldes de estos dos municipis en una reunió on també ha estat present l’alcaldessa de Benetússer.

Esta proposta respon a l’acord aconseguit entre les parts en un protocol que contemplava el desenvolupament d’estudis per a la supressió del pas a nivell entre les dos localitats.

Segons el comunicat d’Adif, els passos subterranis constituïxen una solució eficaç i segura per a mobilitat de ciutadans i vehicles en entorns urbans i àrees amb una alta concentració de trànsit per als vianants i vehicular.

En concret, en este cas, asseguraria l’encreuament de vianants, patinets, bicis i motos -que representen el 40% de la mobilitat de la zona– en condicions de seguretat total. Així mateix, s’eliminarien els avisos acústics