El taller ‘Mobilitzacions i transferències en persones majors’ enceta el projecte formatiu de l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC)

L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC) ha iniciat un nou cicle de formacions per als familiars de persones afectades per demències, a càrrec del personal de l’entitat i professionals de les àrees implicades en la millora de la qualitat de vida i dels serveis útils al voltant del dia a dia dels familiars de les persones usuàries.

«És la primera vegada que programen un cicle amb una xarrada mensual per ajudar les famílies a informar-se i formar-se en el desenvolupament del seu dia a dia amb la malaltia», explica la directora d’AFAC, Patri Rosaleñ, «en àrees com la psicologia, el treball social, servei jurídic o la fisioteràpia, amb la intenció de consolidar el cicle, destacant el suport institucional per al desenvolupament de les activitats», afig.

La primera de les conferències va estar a càrrec de la fisioterapeuta d’AFAC, Beatriz Rubio, amb el taller «Mobilitzacions i transferències en persones majors», amb consell i indicacions per moure a les persones en situacions de mobilitat reduïda.

La regidora de Benestar Social, Núria Blanch, va agrair la iniciativa formativa i el suport que l’entitat dona a les persones i familiars de les persones afectades per malalties mentals, amb l’anunci de la continuïtat del compromís de l’Ajuntament amb AFAC per seguir «millorant la qualitat de vida de les persones afectades per alguna demència, així com la de les seues famílies».

Actualment i paralel·lament, AFAC desenvolupa un taller d’estimulació cognitiva per a 30 persones amb diagnòstic moderat i 15 persones amb fase lleu en el taller “Entrena tu mente”. L’associació ofereix acompanyament des del mateix moment del diagnòstic neurològic oferint activitats que ajuden a retardar la malaltia.

AFAC és una associació sense ànim de lucre, de caràcter comarcal, que té per finalitat fer front a les malalties neurodegeneratives, així com donar-los visibilitat, amb el propòsit de normalitzar aquest tipus de malalties.