Afectació al trànsit en l’autopista AP-7 per les obres de Mitma per a rehabilitar el ferm al seu pas per Silla, Almussafes i Sollana, per valor de 7 milions d’euros

Els treballs s’iniciaran a partir de les 6.00 hores del pròxim dilluns 12 de juny, entre els km 526,800 i 523,000

Per a minimitzar l’afectació al trànsit, l’horari serà ininterromput de 24 hores, començant cada dilluns a les 06.00 hores i finalitzant cada divendres abans de les 13.00 hores. Per a permetre la circulació durant tot el cap de setmana.

Les obres es realitzaran en dues fases, sent aquesta primera fase (en sentit Alacant) durant tot el mes de juny i principis de juliol, mentre que la segona fase (sentit Barcelona) està prevista per a l’últim semestre d’enguany.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) executa les obres de rehabilitació del ferm de l’autopista AP-7 i l’autovia V-31. En els termes municipals de Silla, Almussafes i Sollana, a la província de València, amb un pressupost de 7 milions d’euros (IVA inclòs).

Per a garantir la seguretat dels treballadors i usuaris; a partir de les 06.00 hores del pròxim dilluns, 12 de juny. Es produirà el tall de trànsit de la calçada dreta de l’autopista AP-7 (sentit Alacant). En el tram comprés entre el km 526,800 (enllace sud de Silla amb el By-pass) i el km 532,000 (enllaç d’accés a la factoria Ford d’Almussafes i CV-42).

Horari de dilluns a les 06.00 hores i finalitzant cada divendres abans de les 13.00 hores

Amb el propòsit de minimitzar l’afectació al trànsit, l’horari començant cada dilluns a les 06.00 hores i finalitzant cada divendres abans de les 13.00 hores. Quedant disponible per a la circulació la totalitat de la calçada durant tot el cap de setmana.

En aquesta primera fase, en la calçada dreta, els treballs estan previstos que es desenvolupen al llarg de tot el mes de juny i principis de juliol.

Al llarg del període diürn, quedaran tancats dos dels quatre carrils existents, mentre que, durant el període nocturn, quedaran tancats tres dels quatre carrils existents.

En la segona fase, s’actuarà sobre la calçada esquerra (sentit Barcelona). Amb un plantejament similar a l’indicat per a la calçada dreta, prevista per a l’últim semestre d’enguany.