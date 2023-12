Agents del grup ARCO de la Policia Local posen en marxa una campanya informativa sobre l’ús del patinet elèctric 

Agents de la Policia Local de Sueca, pertanyents al recentment creat Grup ARCO (Àrea de Relacions amb la Comunitat). Han iniciat esta setmana una campanya d’informació i sensibilització sobre mobilitat sostenible i ús del patinet elèctric dirigida a l’alumnat de l’Institut Joan Fuster.

“El que es pretén amb esta formació és resoldre tots els dubtes que puguen tindre respecte al seu ús. Al mateix temps que recordar-los com han de desplaçar-se de manera segura pel municipi ja que el mes vinent de gener entrarà en vigor la nova normativa sobre estos vehicles de mobilitat personal”, ha assenyalat la regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito.

En la formació que s’oferix als i les joves, els agents els informen sobre les normes que s’han de complir. “En primer lloc, els recordem que els patinets són vehicles i, com a tals, els seus conductors han de respectar els senyals de circulació i les normes de seguretat viària” . Han explicat des de la Policia. A més, no es pot superar la velocitat de 25 quilòmetres per hora ni portar passatgers; han de circular per la calçada, no per les voreres; està prohibit circular per vies interurbanes, travessies (com la Nacional 332) i túnels urbans (com el de la Ronda de Bernat Aliño); i si se circula de nit, és necessari portar llums i roba reflectora. Finalment, es recomana l’ús de casc i disposar d’una assegurança.

Entre les funcions exclusives dels agents del Grup ARCO, es troben: el control de les ordres de protecció de les víctimes de violència de gènere, actuar com a agents tutors en relació amb els menors, i la formació sobre educació viària en els centres escolars; totes elles relacionades amb la comunitat.