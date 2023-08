Agricultor de Picassent desesperat per atacs constants de porcs senglars al seu camp de taronges

La situació dramàtica de l’agricultura valenciana davant dels atacs dels animals salvatges

Els agricultors urgits de mesures immediates contra la superpoblació de porcs senglars

Daniel Delgado, un agricultor de Picassent, es mostra desesperat davant dels constants atacs al seu camp de taronges pels porcs senglars. El darrer atac li ha costat uns tres mil euros entre els danys als arbres i al sistema de rec. Delgado afirma que ja no tornarà a arreglar les destrosses ocasionades pels porcs senglars i fa una crida urgent a les administracions per a obtenir ajuda.

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA), expressa que la situació és “dramàtica” i estima que l’any acabarà amb pèrdues de més de 50 milions d’euros a causa dels animals salvatges.

El conseller d’Agricultura, ha pres coneixement de prop dels danys que provoca la superpoblació de porcs senglars i ha assenyalat a l’administració anterior com a responsable de la situació actual per la seva deixadesa.

El conseller Aguirre ha assegurat que es buscaran solucions amb totes les parts implicades, però els agricultors adverteixen que no hi ha temps a perdre. Segons ells, la fauna salvatge suposa una amenassa immediata per a l’agricultura valenciana.

Amb aquests problemes greus, es requereix una actuació immediata i decidida per part de les autoritats competents. Els agricultors es troben en una situació insostenible, on no només es posen en perill els seus mitjans de subsistència, sinó també l’economia local i l’abastiment d’aliments de la regió.