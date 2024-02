Les protestes d’agricultors s’han succeït este dilluns i han causat talles en diverses desenes de carreteres del país

Unes mobilitzacions que ja complixen una setmana i que després de més de set dies no tenen previsió d’acabar

Només les organitzacions agràries majoritàries Asaja, COAG i UPA, la Unió de Pagesos i Unió d’Unions han convocat més de 40 actes reivindicatius fins a final de mes, unes mobilitzacions a les quals se sumaran totes aquelles protestes espontànies i no consensuades.

El camp espanyol encara així una segona setmana de mobilitzacions per a demanar, entre altres qüestions, menys burocràcia en la Política Agrària Comuna, requisits recíprocs en les importacions alimentàries, suport per a crisis com la de la sequera i unes polítiques europees verdes que siguen asequibles i realistes.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha assegurat que portarà la proposta per a simplificar la PAC al pròxim Consell d’Agricultura de la Unió Europea i també ha detallat que tractaran en el pròxim Consell la Llei de la Cadena Alimentària i altres qüestions com les assegurances agràries.

La Comissió Europea per la seua part ja ha mogut fitxa i ha anunciat la derogació de la llei de fitosanitaris aixó com canvis en la seua proposta per a derogar durant tot 2024 la norma que obliga els agricultors a mantindre part de les seues terres cultivables en guaret.