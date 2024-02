Agricultors valencians de AVA-ASAJA acudiran el dilluns a la manifestació unitària de Madrid

Agricultors valencians de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) assistiran dilluns que ve a la mobilització convocada a Madrid per les organitzacions agràries representatives d’Espanya ASAJA, COAG i UPA amb el lema “El camp exigeix suport, respecte i reconeixement”.

Tractors vinguts des de zones pròximes a Madrid i milers d’agricultors de la resta d’Espanya també se sumaran a aquesta manifestació, dins del calendari de protestes en unitat d’acció, l’itinerari de la qual partirà des del ministeri d’Agricultura i discorrerà pel passeig del Prat, Recoletos i Castellana i finalitzarà davant la seu de l’Oficina de la Comissió Europea a Madrid, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres d’Agricultura de la UE.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclama al ministre Luis Planas que “aprofite aquesta oportunitat crucial que brinda la cimera de ministres d’agricultura, en plena ona de mobilitzacions agràries en tota Europa, per a implantar d’una vegada per sempre la reciprocitat (o les clàusules espill, com vulga cridar-les) a les importacions procedents de països tercers, de tal manera que tinguen les mateixes obligacions fitosanitàries, socials i mediambientals que Brussel·les exigeix a les produccions comunitàries. No ens valen les seues excuses que altres països europeus posen pegues, Espanya ha de deixar de ser un do ningú a Brussel·les i fer valdre el seu paper protagonista com a rebost d’Europa”.

Aguado critica que “Pedro Sánchez és l’únic president de la UE que no ha anat a Brussel·les a pressionar a la Comissió per a fer els canvis que demanen els agricultors i, per contra, ha agafat el Falcon per a anar al Marroc a fer-se la foto amb el rei i portar-li un cabàs de bitllets per a modernitzar l’agricultura marroquina, que ens faça més competència deslleial i ens tire dels nostres camps. O el Govern espanyol rectifica ja, o els productors abandonaran, el despoblament rural anirà a més, els incendis creixeran i els aliments s’encariran encara més”.

“Respostes ràpides i estructurals”

Després de les mobilitzacions en les comunitats autònomes, ASAJA, COAG i UPA porten les seues protestes a Madrid. Les principals organitzacions agràries esperen que “el Consell de Ministres de la UE impulse respostes ràpides i estructurals a la crisi actual a la qual s’enfronta el sector agrari. Els ministres hauran de decidir sobre la negociació de les clàusules espill, així com la flexibilització de la PAC (normes de la condicionalitat reforçada), dos importants assumptes que són vitals en les demandes dels productors espanyols”. També hi ha reformes essencials que demanda el sector com és un canvi en el funcionament de la Llei de la Cadena Agroalimentària; un sistema d’Assegurances Agràries que responga a les necessitats dels productors, una fiscalitat concorde als increments de costos que suporta el sector i inversions urgents en matèria de regadius.

Els tractors partiran el dilluns a les 09 hores del pont d’Arganda i accediran a la capital per la Nacional 3, Avinguda del Mediterrani, Ciutat de Barcelona per a concentrar-se en el Passeig d’Infanta Isabel, enfront del ministeri d’Agricultura. Des d’allí, acompanyats per milers d’agricultors a peu, es dirigiran a la seu de l’Oficina de la Comissió Europea (Passeig de la Castellana, 46), on tindran lloc els parlaments dels màxims responsables de les organitzacions convocants.